Ünlü model Ambrosio akrep yedi

Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonunu tanıtmak için Çin'de bulunan ünlü model Alessandra Ambrosio Çin'de sokak yemeklerinin tadına baktı.

35 yaşındaki Ambrosio, elinde kızarmış akrebi ağzına atarken fotoğrafını çekti. Fotoğrafın altına "Atıştırma zamanı" yazan ünlü modelin hayranları akrep fotoğrafını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Son olarak Angelina Jolie de Kamboçya'da akrep ve örümcek yerken görüntülenmişti.