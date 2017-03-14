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  3. Ünlü model Ambrosio akrep yedi
Ünlü model Ambrosio akrep yedi

Ünlü model Ambrosio akrep yedi

Alessandra Ambrosio Instagram hesabından "Atıştırma zamanı" notuyla akrep yerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonunu tanıtmak için Çin'de bulunan ünlü model Alessandra Ambrosio Çin'de sokak yemeklerinin tadına baktı.

35 yaşındaki Ambrosio, elinde kızarmış akrebi ağzına atarken fotoğrafını çekti. Fotoğrafın altına "Atıştırma zamanı" yazan ünlü modelin hayranları akrep fotoğrafını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Son olarak Angelina Jolie de Kamboçya'da akrep ve örümcek yerken görüntülenmişti.

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