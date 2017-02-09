Ünlü Youtuber grubu ‘Kafalar’ gözaltına alındı

Paylaştıkları videolarla internet fenomeni olan ‘Kafalar’ grubu üyeleri Bilal H., Atakan Ö. ve Fatih Y., bir günde 100 bin TL'nin nasıl harcandığını anlatan bir video çekti. Habertürk Gazetesi’nden Nihat Uludağ’ın haberine göre, videonun duyurusunu yapan grup, “Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL… Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?” diye yazdı.

VİDEOYU YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Youtube'da 1 milyon 280 bin takipçisi olan grubun kanalında Aralık 2016'da yayınlanan video, 4 milyon 907 bin kişi tarafından izlendi. Videoyu izleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi. Grubun attığı tweet'lerde kumar sitesinin ismi verilirken, videoda da sitenin isminin görüntüsü yer aldı.Polis, grup üyeleri Atakan Ö., Bilal H., Fatih Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle hareket eden Arda K.'nın da ifadesine başvuruldu. Kafalar üyeleri serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.

NASIL PARA HARCANIR?

3 kafadar, videoda havalimanında “100 bin TL'cik kazandım ve onu kardeşlerimle Kıbrıs'ta çatır çutur yemeye geldim” diyor. Kıbrıs'ta nasıl para harcadıklarını gösteren görüntülerin ardından İstanbul'a dönen grup, limuzine biniyor ve ünlü restoran Nusret'e hareket ediyor.

3 YILA KADAR HAPİS

Yasadışı kumar sitelerinin reklamını yapmak ve kişileri bu sitelerde iddia oynamaya teşvik etmenin 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası bulunuyor. Bu sitelerde kumar oynamanın ise 20 bin TL'ye kadar para cezası var. Soruşturmalara göre Türkiye'de günde 38 bin kişi illegal bahis sitelerinde kumar oynuyor. Sanal kumar çetelerinin günlük kazancı ise ortalama 50 milyon TL.