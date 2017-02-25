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Ürdün'e ait bir F16 savaş uçağı düştü

Ürdün'e ait bir F16 savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan'ın Necran kenti civarında Ürdün'e ait bir F16 savaş uçağının teknik arıza sonucu düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

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Suudi Arabistan'ın Necran kenti civarında Ürdün'e ait bir F16 savaş uçağının teknik arıza sonucu düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Yemen'de yürüttüğü operasyonlarda görev yapan Ürdün hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının teknik arza sonucu düştüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan Necran kenti civarında öğleden sonra düşen uçağın pilotunun atlayarak hayatta kalmayı başardığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Daha önce Mart 2016'da Birleşik Arap Emirliklerine ait Mirage tipi savaş uçağının da teknik arıza nedeniyle Yemen topraklarına düştüğü belirtilmiş, olayda 2 pilot yaşamını yitirmişti.

Suudi Arabistan'ın koalisyona 100 savaş uçağıyla katıldığı belirtilirken, Ürdün'ün 6 savaş uçağı ile katıldığı ifade ediliyor.

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