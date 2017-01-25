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Üreticilere de zam darbesi!

Üreticilere de zam darbesi!

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak ithal buğday- arpa sapı balya satış fiyatına 4 kuruş zam yaptığını açıkladı.

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Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak ithal buğday- arpa sapı balya satış fiyatına 4 kuruş zam yaptığını açıkladı. Aynı açıklamada, zam miktarını hükümetin üstlenerek destek rakamına ilave ettiği de belirtildi.

TÜK’ün açıklamasında, zam kararının pazartesi, hükümetin  zammı üstlenme kararının dün alındığı (salı) belirtilerek, zamlı fiyattan balya alanlara fatura karşılığı iade yapılacağı ve balya satışlarının eski fiyattan devam edeceği kaydedildi.

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