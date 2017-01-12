Üreticilere “sıfır” faizli kredi başvuruları sürüyor

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) küçükbaş hayvan üreticilerine “sıfır” faizle vereceği “Yemlik Kredisi”nin başvurularının ay sonuna kadar devam edeceği duyuruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Koopbank arasında aralık ayında imzalanan protokol çerçevesinde, küçükbaş hayvancıların desteklendiği belirtildi.

Koopbank’tan yapılan açıklamada başvuru kabulü başlayan kredilerin vadesinin 30 Nisan 2017’de dolacağı kaydedilirken, üreticilerin alacağı kredilerin 30 Nisan’a kadar oluşacak tüm faizininse devlet tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Üreticiler kullanacakları kredi için herhangi bir komisyon ödemeyecekler.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin kış döneminde yaşadığı yem sıkıntısının önüne geçmek ve hayvancıyı desteklemek amacıyla kredinin verileceği belirtildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK

Binboğa Yem Sanayi’nin yanı sıra Toprak Ürünleri Kurumu tarafından da gerçekleştirilecek satışlar, talep eden küçükbaş hayvan üreticilerine, damızlık hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere, 31 Ocak tarihine kadar almaları kaydıyla 92 gün esas alınarak, yemlik hak edişleri çerçevesinde verilecek.

ÜRETCİLER KREDİDEN NASIL YARARLANACAK?

Yapılan açıklamada, krediden yalnızca KKTC Veteriner Dairesi’nde küçükbaş hayvan kaydı bulunan üreticilerin faydalanabilecekleri kaydedilirken, hayvanları kayıt altında olmayan üreticiler “sıfır” faizli yemlik kredisinden yararlanamayacak.

Krediden yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan üreticilerinin direkt olarak Koopbank şubelerine veya köy kooperatiflerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Üreticiler, yalnızca Binboğa Yem Sanayi ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alınacak yemlik için Koopbank’ın bu kredisinden yararlanabilecek.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin aldığı kredili yemliklerin vadesi ise 30 Nisan tarihinde son bulacak.