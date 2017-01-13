"Üreticiyi yok olmaya mahkûm ettiler”

Özlem Çimendal

- Doğan, zamlar dolayısıyla üretimin bittiği KKTC’de artık ucuz üretim yapan ülkelerden sebze ve meyvelerin ithal edilmeye başlayacağına dikkat çekerek, “Zannedersem artık daha ucuz üretim yapan ülkelerden ithal yoluna gideceğiz, çünkü KKTC’de zamlarla birlikte üretici büyük bir darbe alarak ayakta duramayacak duruma getirilmiştir” dedi.

- 140 TL’ye alınan gübrenin şu an 180 TL civarına fırladığını söyleyen Hürsen de “Üst üste gelen zamlar sürekli devam ederken, üretici bu zam farkını ürünlerine yansıtamıyor ve hep zarar eden üretici oluyor. Tüketiciler ne kadar etkileniyorsa bu zamlardan emin olun ki üretici daha çok darbe yiyor. Artık toplumda da alım gücü kalmadı maalesef. Üretici de kendi zararına da olsa 5’se 3’e vererek çöpe dökmek yerine halka yararlı hale getirmeye çalışıyor” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancıları Birliği Başkanı Hürsen ve KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan hükümetin yaptığı zamlarla üreticiye büyük bir darbe vurduğunu belirterek, iş yapamaz duruma geldiklerini kaydetti

Doğan: Tamamen mevsimsel bir durumdur

Dövizin yükselişinin sebze fiyatlarına yansımadığını söyleyen KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, “Dövizin patlamasının sebze fiyatlarına yansımasıyla alakalı değil. Tamamen mevsimsel bir durumdur. Az alınan ürün daha pahalı olurken, çok alınan ürün daha ucuz olur” dedi.

“Dövizin yükselişi, sebze-meyveye yansıyacak algısı yanlış”

Dövizin yükselmesi sonucu sebze-meyvelere yansıyacak algısının yanlış olduğunu vurgulayan Doğan, “Bugün döviz 4-5 TL oldu, önümüzdeki ay patlıcan 10 TL olacak diye bir durum söz konusu değildir. 20 kuruş da olabilir 50 kuruş da olabilir hatta 1 TL de olabilir. Sebze ve meyvelerdeki fiyat yükselişi tamamen arz ve talep meselesidir” şeklinde konuştu.

“Zirai ilaçların, tohum ve gübre döviz üzerinden”

Tarım ürünlerinde kullanılan zirai ilaçların, tohum ve gübrelerin döviz üzerinden olduğunu ancak çiftçinin bunu kura çevirip satış yapmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Doğan, “Besinlerde meydana gelen yükseliş tamamen havaların soğuk seyretmesinden kaynaklı” şeklinde konuştu. Doğan, dövizdeki yükselişin üreticinin malını toptancılara, marketlere ya da satışını yaptığı herhangi bir yere yüksek fiyat olarak yansımadığını yineledi.

“Elektrik ve mazota yapılan zamla üretimi bitirdiler”

Elektrik ve mazota gelen son zamlarla birlikte üretimin bitirildiğinin de altını çizen Doğan, “Elektriğe ve mazota yapılan son zamlar ile birlikte üretim bitmiştir ülkede. Üretimde geri geri gitmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Artık ucuz üreten ülkelerden alacağız”

Zamlar dolayısıyla üretimin bittiği KKTC’de artık ucuz üretim yapan ülkelerden sebze ve meyvelerin ithal edilmeye başlayacağını da ifade eden Doğan, “Zannedersem artık daha ucuz üretim yapan ülkelerden ithal yoluna gideceğiz, çünkü KKTC’de zamlarla birlikte üretici büyük bir darbe alarak ayakta duramayacak duruma getirilmiştir” şeklinde konuştu.

“Tarım, devlet desteği olmadan ayakta duramaz”

Tarım sektörünün devlet desteği olmadan ayakta duracak bir sektör olmadığını vurgulayan Doğan, “Hükümetimiz maalesef KKTC’de üreticiye desteğe sıcak bakmıyor. Zaten devletten gerekli desteği görmeyen üretim de son zamlarla birlikte bitmiş oluyor. Devletin tarım ve sanayiye özel sübvanseli elektrik vermesi ve mazotta desteklemesi gerekiyor ki bu ülkede üretim yapılabilsin” ifadelerini kullandı.

“Üreticiye para yok, zam çok”

Üreticinin devletten destek istediği zaman para yok cevabıyla karşılaştığını ancak alelacele alınan kararlarla zamların peşi sıra yapıldığına da dikkat çeken Doğan, “Biz para ya da destek istediğimiz zaman para yok, ancak iki dakikada yapılan toplantılarla zamlar çok” diye konuştu.

“Bir zamanlar üretimin bol olduğu Yeşilköy, şu an karaköy oldu”

Her geçen gün bir üreticinin daha içine düştüğü çaresizlik nedeniyle tarım ve üretim işinden vazgeçtiğini ve artık üretimin bittiğini söyleyen Doğan şöyle konuştu: “Ben Mağusa’da 1988 yılında toptancılık yaparken bütün Kıbrıs’ın sebze ve meyve ihtiyacı Karpaz bölgesi karşılıyordu. Karpaz’daki Yeşilköy şu an karaköy oldu. Bir zamanlar orası en verimli ve mahsulün yoğun alındığı bölgeydi. Eken yok diken yok” şeklinde konuştu.

“Üretici emeğinin karşılığını alamıyor”

Toplumun toprağa sarılmamasını ve üreticiliğe sıcak bakmamasını, sektörde emeğinin karşılığını alamamak olarak değerlendiren Doğan, “İnsanlar artık tarımla uğraşmak istemiyor. Uğraştığında emeğinin karşılığını alamayacağını çok iyi biliyor. O nedenle az olsun ama en azından bir devlet kapısında ya da maaşlı bir işte çalışayım mantığıyla hareket ediyor. Üretici hep tokat yiyerek, üvey evlat oluyor bu ülkede” ifadelerini kullandı.

Hürsen: Havalar düzeldikçe fiyatlar düşecek

KKTC’de sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğinin hava şartlarından etkilendiğini ve havaların düzelmesi ile birlikte fiyatların da düşmeye başlayacağını dile getiren Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancıları Birliği (KIBSEM) Başkanı Engin Hürsen ise, üreticinin ürünleri az veya çok olarak, hava şartlarına bağlı olarak elde ettiğini söyledi.

“Bizim piyasamız bellidir”

Üreticinin ekim için kullandığı tohum ve suni gübrelerin döviz üzerinden olmasına rağmen aslında üretimin dövizden çok yapılan zamlardan etkilendiğine vurgu yapan Hürsen, “Bizim piyasamız bellidir. 2 TL’lik ürüne 10 TL istendiğinde kimseye satamayız bunu ve ürün çöpe gider” şeklinde konuştu.

“Zamlar üreticiye darbe vura vura ortada üretici bırakmadı”

Elektriğe ve mazota yapılan son zamlarla birlikte KKTC’de üretimin kalmadığına değinen Hürsen, “Bu durumda üretici diye bir şey kalmadı. Elektrikte yapılan son yüzde 23’lük zamla birlikte önceki zammı da hesaba katarsak zam oranı yüzde 40’ı buldu. Su motorları da yüzde 40’a yaklaştı. Şimdi de gübrelerin fiyatı yükselecek. Bu zamlar üreticiye darbe vura vura ortada üretici bırakmadı” dedi.

“140 TL olan gübre 180 TL’ye fırladı”

140 TL’ye alınan gübrenin şu an 180 TL civarına fırladığını söyleyen Hürsen, “Üst üste gelen zamlar sürekli devam ederken, üretici bu zam farkını ürünlerine yansıtamıyor ve hep zarar eden üretici oluyor. Tüketiciler ne kadar etkileniyorsa bu zamlardan emin olun ki üretici daha çok darbe yiyor. Artık toplumda da alım gücü kalmadı maalesef. Üretici de kendi zararına da olsa 5’se 3’e vererek çöpe dökmek yerine halka yararlı hale getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.