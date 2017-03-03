Üretim Merkezi Kadın Komitesi, 8 Mart'a yönelik seminer düzenliyor
Üretim Merkezi Kadın Komitesi, 8 Mart’a yönelik seminer düzenliyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) yarın akşam saat 19.00’da başlayacak seminerde “Kadın ve Marksizm” kitabının yazarı antropolog, akademisyen Sibel Özbudun konuşmacı olacak.
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Üretim Merkezi Kadın Komitesi, 8 Mart’a yönelik seminer düzenliyor.
Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) yarın akşam saat 19.00’da başlayacak seminerde “Kadın ve Marksizm” kitabının yazarı antropolog, akademisyen Sibel Özbudun konuşmacı olacak.
Etkinliğin sonunda söyleşi yapılacak. Etkinlikte Üretim Merkezi Film Atölyesi tarafından hazırlanan ve Kıbrıs’taki farklı kadın profillerine ışık tutan belgeselin tanıtım gösterimi de yapılacak.
5 Mart Pazar günü ise Sibel Özbudun'un da katılımıyla kadın atölye çalışmaları olacak.
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