Uruguay ordusu 1913'ten beri posta güvercini yetiştiriyor

Uruguay ordusu, bir savaş durumunda ortaya çıkabilecek haberleşme sorununu çözmek amacıyla 1913'ten beri düzenli olarak posta güvercinleri besliyor.

Uruguay'ın "El Pais İnformacion" gazetesinin haberine göre, ordu, savaş durumunda ortaya çıkabilecek iletişim sorununa önlem almak için tarihteki en eski haberleşme yöntemlerinden olan "posta güvercinlerini" kullanmaya devam ediyor.

Güvercinlerin bakımından sorumlu ordu görevlisi Astsubay Carlos Benitez, posta güvercinlerinin savaş durumunda düşmanın ilk olarak hedef aldığı iletişim ağını çalışır halde tutmak için 1913'ten itibaren ordu tarafından bütçe ayrılarak düzenli olarak beslendiğini söyledi.

Benitez, görevi gereği 22 yıldır posta güvercinlerine baktığını, her sabah posta güvercinlerini eğitmek için onları 90 dakika uçurduğunu ifade etti.

Benitez, 3 kafeste yaşayan 145 güvercinin bacaklarından birinde "kimlik bilgilerinin" yazılı olduğu halkalar bulunduğunu, kuşların diğer bacaklarına da kağıda yazılı mesajın koyulduğu küçük bir tüp yerleştirdiklerini açıkladı.

UZUN MESAFELER UÇABİLİYORLAR

Ordunun posta güvercinlerinin tür olarak diğer güvercinlerden farklı olduğunu söyleyen Benitez, "Bu güvercinlere 'kanatlı fare' deniyor. Bu tür, fiziksel olarak çok daha dirençli. Kendisine uygulanan bakım ve genetik yapısı nedeniyle daha az hastalığa yakalanır. Güneş ışığına bağlı olarak günde bin kilometreye kadar uçabilir." dedi.

Brezilya'nın Porto Alegre kentinden bıraktıkları güvercinlerin Uruguay'ın 780 kilometre uzaklıktaki başkenti Montevideo'ya kadar uçtuklarını söyleyen Benitez, "Sabah erken saatlerde serbest bıraktığımız güvercinler öğleden sonra Montevideo'ya ulaştı." diye konuştu.

Benitez, posta güvercinlerinin güzel hava koşullarına bağlı olarak hızlarını iki katına çıkarabildiğini, bir kez bırakıldıklarında çok yorgun olmadıkça evleri olarak benimsedikleri yere hiç durmadan uçabildiklerini söyledi.

Güvercinlerin ulaşmaları gereken yere geldiklerini bildiren elektronik bir sisteme sahip olduklarını belirten Benitez, "Posta güvercinlerinin çalışma yöntemi basittir. Evleri olarak benimsedikleri bir yerde yetiştirilirler, daha sonra uzaktaki bir bölgeye götürüldüklerinde içgüdüsel olarak yiyecek ve barınak ihtiyaçlarını sağladıkları yere geri dönerler." ifadesini kullandı.