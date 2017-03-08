Utandıran pislik temizlendi

Duygu Alan

Sosyal sorumluluk projeleri ile örnek bir kimse olan “Taşkent Doğa Parkı” ve “Taşkent Piknik Alanı” projelerinin sahibi Kemal Basat, Taşkent’in kuzeyinde bulunan manastırda da sosyal sorumluluk yüklenerek temizlik yaptırdı.

Yetkililerin adeta gözden çıkardığı manastırda yıllardır biriken atıklar temizlendi.

Manastırdaki hayvan pislikleri, içki şişleri, molozlar, çöpler temizlendi. Yabani otlar mümkün olduğunca söküldü.

Restore edilmesi şart

Tarihi manastırda temizlik yapıldı ancak yıllardır el değmeyen manastır bakımsızlıktan çökmeye yüz tutmuş durumda.

Bir dönem bazı kişilerce ahır ve mandıra olarak da kullanılan tarihi manastırın duvarları da yazı tahtası gibi kullanılmış, manastırın birçok yerinde çökme var. Duvarlar kısmen yıkılmış vaziyette.

Manastır, her yıl yüzlerce turist ağırlıyor. Turistler, tarihi eser niteliğindeki manastırın bu denli ilgisiz bırakılmasını kınıyor.

Tarihi bir öneme sahip olan manastırın ayakta kalabilmesi için ilgili makamların bir an önce harekete geçmesi, manastırda restorasyon çalışması başlatması gerekiyor.

Aşandır: Devlet elini taşın altına koymalı

Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır, önlem alınmazsa 10 yıl içerisinde Taşkent’teki manastırın bakımsızlıktan yerle bir olacağını kaydetti.

Manastırın gerek tarihi gerekse kültürel öneminin büyük olduğunu belirten Aşandır, mevcut hali ile bile turist akınına uğrayan manastırın tadil edilmesi ile ziyaretçisinin artacağına inanç belirtti.

Aşandır, manastırda çok uzun yıllar sonra yapılan tek işin temizlik olduğunu, bu çalışmanın bir vatandaş tarafından yapıldığını söyledi.

Durmuş Aşandır, manastırın geçtiğimiz haftalarda Taşkent Doğa Parkı tarafından kısmen temizlendiğini ve bu çalışma ile manastırda en azından çöplerin ve otların yarattığı çirkin görüntünün ortadan kalktığını söyledi.

“Ancak burada asıl yapılması gereken tadilat ve restorasyon çalışmasıdır” diyen Aşandır, manastırın restorasyonunun yapılabilmesi için Rumların çok çaba harcadığını ancak KKTC yetkililerinden bu hususta hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

Durmuş Aşandır, “Kemal Basat, sorumluluk yüklendi ve manastır, çöplerden kısmen temizlendi. Fakat manastırın daha uzun yıllar ayakta durması için restore edilmesi gerekiyor. Bunu yapacak olan de devlettir. Bölge halkı olarak bu konuda devletten adım atmasını bekliyoruz. Bu tarih yok olmasın” dedi.