Uyuşturucu bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı

Ercan Havaalanı’nda farklı saatlerde KKTC’ye giriş yapan 2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye farklı saatlerde giriş yapan A.P. (E-22) ve O.M.(E-20)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde yapılan aramada, A.P’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, O.M’nin tasarrufunda ise yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.