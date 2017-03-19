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Uyuşturucu bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı

Ercan Havaalanı’nda farklı saatlerde KKTC’ye giriş yapan 2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

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Ercan Havaalanı’nda farklı saatlerde KKTC’ye giriş yapan 2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye farklı saatlerde giriş yapan A.P. (E-22) ve O.M.(E-20)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde yapılan aramada, A.P’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram, O.M’nin tasarrufunda ise yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

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