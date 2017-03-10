Uyuşturucu hevesi kursağında kaldı

Evrim Kamalı

Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Yunus Emre Açan dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hintkeneviri bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Yunus Emre Açan'ın 8 Mart tarihinde Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Suçunu kabul etti

Polis olayın akabinde gönüllü ifade veren zanlının suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri Ankara'da 20 TL karşılığında aldığını ve aynı gün KKTC'ye içmek için getirdiği itirafında bulunduğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve tahkikatın selameti açısından zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.