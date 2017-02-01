Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon’ndan “Boş Değil Hoş Tatil”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte “Boş Değil Hoş Tatil” sloganıyla bir etkinlik planladı. 5 ile 10 Şubat arasında değişik bölgelerdeki çocuklara yönelik yapılacak etkinlik, mini sirk olacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mini sirk etkinliğinin amacının “Yoğun bir eğitim dönemi geçiren çocuklara şubat tatillerinin bir gününü aileleriyle birlikte geçirme, bir arada eğlenme, stres atma ve hayal dünyalarını geliştirerek eğlendirme fırsatı yaratma” olduğu belirtildi.

Profesyonel sihirbaz, palyaço, jonglör, robot, fil şov, komedi kutusu, tırtıl ve DJ’den oluşacak bir ekiple dolu dolu eğlencenin sunulacağı etkinliğin Görsel ve İşitsel Sanat Severler Derneği, Lefkoşa, Lefke, Beyarmudu, İskele ve Yenierenköy belediyeleri, Vakıflar İdaresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Merit Oteller Grubu, Cyprus XP Travel ile işbirliğinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

GÖSTERİ TARİHLERİ VE BÖLGELER

Boş Değil Hoş Tatil sloganlı mini sirk etkinliği 5 Şubat’ta Lefkoşa’da, 6 Şubat’ta Lefke’de, 7 Şubat’ta Beyarmudu’nda, 8 Şubat’ta İskele’de, 9 Şubat’ta Yenierenköy’de ve 10 Şubat’ta Güzelyurt’ta sunulacak.

Engelli çocuklar, ÖZEV, SOS ve Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yurdu’nda kalan çocuklar etkinliği ücretsiz izleyebilecek.

Tüm bölgelerde saat 20.00’de başlayacak ve normal giriş ücreti 15 TL olan etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı, madde bağımlısı gençlerin ve ihtiyaçlı çocukların eğitimine bağışlanacak.

Bu arada yarın saat 12.00’de Merit Lefkoşa Otel’de etkinlikle ilgili basın toplantısı da düzenlenecek.