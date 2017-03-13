Uyuşturucu kabusu sürüyor

Devrim Demir

Ülkenin kâbusu haline gelen ve bir türlü önüne geçilemeyen uyuşturucu batağına bulaşan suçlu sayısı hızla artıyor. 2016 yılının tamamında 410 kişi uyuşturucu suçlarına karışarak, tutuklandı. Uyuşturucu kullanım yaşı 14’e kadar düştü, mahkemelerde hemen her gün bir uyuşturucu suçuna ilişkin dava görüşülüyor.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, zehir tacirlerinin peşinde koşarken canlarını hiçe sayıyor.

24 saati aşan sürede çalışan Narkotik polisi, ülkenin dört yanına yayılan uyuşturucuyu engellemek için her türlü fedakârlığı sergiliyor.

Narkotik ekipleri, özellikle sınır bölgelerde son zamanlarda Gümrük Dairesi ile kaçakçılığa karşı başlattıkları mücadelede tonlarca et, binlerce kaçak sigaraya el koydu.

Ülkede son 5 yılda artan kriminal olaylarda, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığının artışı polisin istatistikleri ile gözler önünde.

Detektör köpekler ekibin parçası

Narkotik bünyesinde yer alan detektör köpekler, adeta geçit vermiyor. Haftanın 7 günü havalimanı, limanlar ve kara giriş kapılarında görev yapan 6 detektör köpek 2015 yılında ve 2016 yılının tamamında ve 2017 yılının ilk 2 ayında yüklü miktarda uyuşturucu tespit etti.

2016 yılının tamamında kilo kilo uyuşturucu binlerce hap

Geçtiğimiz yıl yakalanan uyuşturucu maddeler arasında bonzai ilk sırada yer alırken, 2016 yılının tamamında 10 kilo 620 gram ile ele geçirilen en fazla uyuşturucu Hintkeneviri oldu.

Polis denetimlerinde ülke genelinde 2016 yılında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bonzai yine gündemde kaldı

Kullanımı son yıllarda artış gösteren ve birçok kişinin ani ölümüne neden olan bonzai, 2016 yılında da polis raporlarında yer aldı. 2015’te 9 kilo bonzai ele geçirilirken, bu rakam 2016 yılında raporlara 3 kilo 258 gram olarak geçti.

Kokain ve eroinde de artış gözle görülür

Aynı denetimlerde ortaya çıkan bir başka ürkütücü sonuç ise tüm uyuşturucu maddeleri içerisinde tek kullanımıyla bile bağımlılık yapan eroin ve kokain.

Diğer uyuşturucular gibi öldürücü olan kokain ve eroin de 2016 yılında polis kayıtlarında sıkça görüldü.

Polis geçtiğimiz yılın tamamında, sentetik uyuşturucu türlerinin en tehlikelileri arasında yer alan MDMA’yı 19 gram, LSD ise 76 miligram olarak ele geçirdi.

Ülkede uyuşturucu ziraatıyla mücadelede de yol kat edildi. 112 kök hintkeneviri polis tarafından bulunarak yok edildi.

2017 yılının ilk üç ayında ise yarım kilo 100 gram eroin ele geçirilirken, miktarlar ürkütüyor.

Gençler uyuşturucu batağında

Ülkenin kâbusu haline gelen ve bir türlü önüne geçilemeyen uyuşturucu batağına bulaşan suçlu sayısı hızla artıyor.

2016 yılının tamamında 410 kişi uyuşturucu suçlarına karışarak, tutuklandı.

KKTC’de uyuşturucu kullanım yaşı 14’e kadar düştü, uyuşturucu tacirleri ülkenin bütününe yayılmış durumda. Mahkemeler de hemen her gün bir uyuşturucu suçuna ilişkin, dava görüşüyor.

Mahkeme gündemini meşgul eden davaların başında gelen uyuşturucu suçlarını, genelde aynı suçtan daha önce mahkûm olanlar işliyor.

Havalimanı ve kara giriş kapılarında denetimlerini arttıran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi, ülkeye uyuşturucu girişini engellemek için büyük mücadele gösteriyor ancak, tacirler bir yolunu bularak ülkeye soktukları uyuşturucu maddeleri gecenin karanlığında sokak aralarında gençlere ve küçük çocuklara pazarlıyor.

Kullanıcılar da satıcılar da Ercan’ı tercih ediyor

Ülkeye uyuşturucu sokmak için en çok tercih edilen nokta Ercan Havalimanı oldu. 2016 yılının tamamında, Ercan Havalimanı’nda 1 yılda 5 kilo 936 gram hintkeneviri, 51 gram kokain, 3 gram eroin, 107 miligram bonzai ve 68 adet extacy hap ele geçirildi.

Liman ve kara giriş kapıları da kullanılıyor

Uyuşturucu tacirleri, ülkeye uyuşturucuyu sokmak için limanları da kullanıyor.

Buna bağlı yapılan polis denetimlerinde, 12 ayda Girne Turizm Limanı’nda 5 kişi, Metehan Kara Giriş Kapısı’nda 1, Ledra Palace Kara Giriş Kapısı’nda 1, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda ise 3 kişi tutuklandı.

Girne Turizm Limanı’nda 209 gram Hintkeneviri, Metehan Kara Giriş Kapısı’nda 3 adet Extacy hap, Ledra Palace Kara Giriş Kapısı’nda 14 gram Hintkeneviri, 25 adet extacy hap, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda ise 13 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu suçlarında ilk sırada Lefkoşa yer aldı

Lefkoşa, ülkede son yıllarda büyük artış gösteren uyuşturucu suçları arasında ilk sırada yer alırken, Başkenti Girne takip etti.

2016 yılında uyuşturucu suçundan Lefkoşa’da 170 kişi, Gazimağusa’da 52, Girne’de 92, Güzelyurt’ta 39, İskele’de ise 7 kişi tutuklandı.

Buna bağlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonlarında Lefkoşa’da 12 ayda 6 kilo 63 gram Hintkeneviri, 360 gram Bonzai, 70 gram kokain, 3 gram eroin, 76 miligram LSD, 1267 Extacy hap, 56 kök Hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

İşlenen suçların ikinci adresi olan Girne’de ise 710 gram Hintkeneviri, 1 kilo 707 gram Bonzai, 1 gram kokain, 19 gram MDMA, 570 adet extacy hap ve 51 kök Hintkeneviri bitkisi tespit edildi.

2016’da uyuşturucudan iki ölüm

Ülkede uyuşturucu kullanımı 2015 yılında 7 kişinin ölümüne neden olurken, 2016 yılında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haziran ayında Girne’de arkadaşları ile uyuşturucu içtiği esnada fenalaşan 22 yaşındaki Nedim Bük’ün cansız bedeni harabe bir evde bulunmuştu.

Kahreden bir başka ölüm haberi ise Eylül ayında Çayönü köyünde yaşandı.

Aşırı dozda uyuşturucu aldığı tespit edilen, 29 yaşındaki Şükrü Rıza Atınç’ın cansız bedenini nişanlısı buldu.