Lefkoşa15 °C
  • Porsche Exclusive’in son gözdesi: 2017 Panamera Turbo
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Ne var bu 90'lı yıllarda?
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Uyuşturucu kaza yaptırdı
Uyuşturucu kaza yaptırdı

Uyuşturucu kaza yaptırdı

Ü.Z.B.(E-28)’nin üzerinde, olay yerine giden polis ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulundu.

A+A-

Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Ötüken kavşağı yakınlarında trafik kazası yapan Ü.Z.B.(E-28)’nin üzerinde, olay yerine giden polis ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklanırken polis soruşturma başlattı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.