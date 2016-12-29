Uyuşturucu kaza yaptırdı
Ü.Z.B.(E-28)’nin üzerinde, olay yerine giden polis ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulundu.
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Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Ötüken kavşağı yakınlarında trafik kazası yapan Ü.Z.B.(E-28)’nin üzerinde, olay yerine giden polis ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklanırken polis soruşturma başlattı.
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