Uyuşturucu kaza yaptırdı

Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Ötüken kavşağı yakınlarında trafik kazası yapan Ü.Z.B.(E-28)’nin üzerinde, olay yerine giden polis ekibi tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklanırken polis soruşturma başlattı.