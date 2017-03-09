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Uyuşturucu kullanmaktan Oksijen tüpüne bağımlı oldu

Uyuşturucu kullanmaktan Oksijen tüpüne bağımlı oldu

Uyuşturucu madde tasarrufu davasından yargılanıp yararlandığı Denetimli Serbestlik yükümlülüklerini yerine getiremeyen sanık Türkay Ornutalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Gamze Pir Baykur

Kumyalı’da 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde Eroin türü uyuşturucu madde kullanarak komaya giren ve 2016 yılı Kasım ayında Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanan 71 yaşındaki Türkay Ornutalı, Denetimli Serbestlik yükümlülüklerini sağlık sorunlarından dolayı yerine getiremediği için dün yeniden Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Hayatını sanayi tipi oksijen tüpüne bağlı şekilde sürdüren ve yargılanmak için mahkemeye oksijen tüpü ile gelen sanık Ornutalı 1 gr 230 mg Eroin türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etmekten 100 TL para cezasına mahkum edildi.
 

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