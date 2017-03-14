Uyuşturucu zanlısı serbest kaldı

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan, ülkemize giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı I.A teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, huzurda bulunan zanlı I.A’nın 10 Mart tarihinde saat 23.50 raddelerinde ülkemize Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapmak isterken şüpheli görüldüğünü ve görevli polis memurları tarafından üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkemizde yerleşik olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.,

2 haftada bir imza atacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.