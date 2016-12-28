Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdulrahman Karam teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Karam’ın alınan ihbar üzerine 24 Aralık tarihinde ikametgahında ve üzerinde yapılan aramada, yatak odasında bulunan bilgisayar masası çekmecesinde 1 paket yaklaşık 2 gram hintkeneviri, komodin çekmecesinde 10 ayrı paket şeklinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri ve giymekte olduğu ceketinde yapılan aramada ise 2 ayrı pakette yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Teminat talep edildi

Polis ayrıca yatak odasında bulunan dolap içerisinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassa terazi bulduklarını da ifade etti. Polis memuru Ahmet Bayram zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini konu uyuşturucu maddelerin izahı istendiğinde ise 22 Aralık tarihinde bir kişinin yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs’tan 28 gram olarak ithal ettiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Teminata bağlandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.