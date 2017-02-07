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Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen “D.G. (E-33)” kimlikli kişi tutuklandı.

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Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen “D.G. (E-33)” kimlikli kişi  tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 22.30 sıralarında,  Lefkoşa’da,  Ecvet Yusuf Caddesi’nde şüpheli görülen D.G.’nin kullanımında bulunan araçta sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı.

İlgili kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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