Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen “D.G. (E-33)” kimlikli kişi tutuklandı.
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Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen “D.G. (E-33)” kimlikli kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün 22.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ecvet Yusuf Caddesi’nde şüpheli görülen D.G.’nin kullanımında bulunan araçta sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı.
İlgili kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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