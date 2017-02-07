Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen “D.G. (E-33)” kimlikli kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 22.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ecvet Yusuf Caddesi’nde şüpheli görülen D.G.’nin kullanımında bulunan araçta sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı.

İlgili kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.