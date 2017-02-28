Uyuşturucudan 25 sabıkası var

Nadire Bahadi

Mağusa’da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda evinde yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde bulunan Öner Denizsev tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Denizsev aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu yargılanmak üzere yeniden cezaevine gönderildi.

Polis mahkemede Denizsev’in çeşitli suçlardan toplam 34 sabıkasının bulunduğunu, bu sabıkaların 25’inin uyuşturucu suçundan olduğunu açıkladı.

Uyuşturucuları ithal ettiğini itiraf etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru polis çavuşu Fatih Kaleci mahkemede verdiği ifadesinde 22 Şubat tarihinde Öner Denizsev’in Sakarya bölgesindeki evine operasyon düzenlenerek evinde yaklaşık yarım gram uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Kaleci zanlının poliste verdiği ifadesinde söz konusu uyuştrucu maddeleri anlaştığı bir Rum şahıs aracılığı ile Güney’den ithal ettiği yönünde itirafta bulunduğunu açıkladı. Kaleci zanlı Öner Denizsev’e “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarının getirildiğini açıkladı.

Zanlının en son 28 Ağustos 2016 tarhindeyine benzeri bir suçtan yargılanarak 30 ay hapis cezasına mahkum edildiğini kaydeden Kaleci, zanlının serbest kalması halinde benzer suçları işlemeye devam edeceğini belirterek Öner Denizsev’in tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme Denizsev’in 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.