Uyuşturucudan 5 tutuklama birden!

KKTC’ye giriş yapan yolculardan bazılarına narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün yaşanan olayda M.Ö.(E-37)’nün yaklaşık beş gram, T.Ö.(E-31)’nün yaklaşık bir gram ve V.T.’nin ise (E-21) tasarrufunda yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Lefkoşa-Girne Anayolu Boğazköy kavşağında A.O.’nun (E-26) kullanımındaki araçta polis tarafından dün yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan H.A.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.