Uyuşturucudan yakalandı, sahte kimlikten tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, Haspolat’ta ise, dün saat 12:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, H.E.(E-23) kimlikli kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 hap bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu hapların M.K.Ö.(E-26) tarafından kanunsuz olarak ithal edildiği tespit edildi. Ayrıca H.E.’nin (E-23) daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu, kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği belge ile KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

İki zanlı da tutuklandı.

SAHTELENMİŞ RESMİ EVRAKI TEDAVÜLE SÜRME, SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİNİ VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

11 Temmuz tarihinde, Girne Turizm Limanında, M.Ç.(E-27)’nin, daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı üzerine, kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahteledikten sonra, söz konusu belgeyi görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edildi.

Zanlı dün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.