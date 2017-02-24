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Uyuşturucuları bahçeye gömdü

Uyuşturucuları bahçeye gömdü

Narkotik ekiplerinin Mağusa’da düzenlediği operasyonda tasarrufunda yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde bulunan Öner Denizsev mahkemeye çıkarıldı

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Nadire Bahadi

Mağusa’da Narkotik ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda evinde 55 gram hint keneviri, 490 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Öner Denizsev dün tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Denizsev “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile aleyhinde başlatılan soruşturma nedeni ile mahkeme emri ile 1 gün poliste tutuklu kalacak.

Uyuşturucuları bahçeye gömdü

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Fatih Kaleci mahkemede verdiği ifadesinde 22 Şubat tarihinde alınan bir bilgi üzerine zanlı Öner Denizsev’in Sakarya bölgesindeki evine operasyon düzenlendiğini kaydetti. Denizsev’in evinin önünde tespit edildiğini belirten Kaleci, zanlının evinde yapılan aramada çamaşır makinesinin arkasına gizlenmiş 55 gram hint keneviri ile bahçeye gömülerek gizlenen yaklaşık 490 gram sentetik cannabinoid’in bulunup emare alındığını kaydetti. Denizsev’in poliste verdiği ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirten Kaleci, soruşturmanın henüz yen başladığını kaydederek mahkemeden süre istedi. Denizsev bu gün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

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