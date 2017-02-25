Uyuşturucunun asıl adresi KKTC mi?

Suna Erden

İçerisinde 3 kilo uyuşturucu bulunan ve İngiltere’ye gönderilen valizin ucu KKTC’ye dayandı

Tanzanya’dan Abbas Kambiy adına İngiltere’ye gönderilen valizde 3 kilo uyuşturucu madde çıktı. Yapılan araştırma sonucu Kambiy’in KKTC’de olduğuna dair tespit yapılması üzerine İngiliz polisi, KKTC polisi ile temasa geçti. Harekete geçen KKTC polisi, zanlı Kambiy ve suçla bağlantılı Arnold Likoko ve Rashid Siwa’yı da gözaltına aldı. Zanlılar dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, uyuşturucunun İngiltere üzerinden KKTC’ye getirilmek istendiği öne sürüldü.

VALİZDE 3 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Abbas Kambiy’e Tanzanya’dan gönderilen bavulda Londra Heathrow Havalimanı’nda yapılan kontrolde 3 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Tespit üzerine İngiliz polisinin KKTC polisi ile temasa geçtiğini, zanlının ülkede olduğunu bildirdiğini kaydeden polis, zanlı Abbas Kambiy ve suçla bağlantılı oldukları belirlenen zanlılar Arnold Likoko ile Rashid Siwa’nın da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların sorgularında kısmen de olsa suçlamaları kabul ettiklerini açıkladı. Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, araştırmalarının sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.