Uyuşturucunun miktarına dikkat çekildi

Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, 600 gram eroinle yakalanan Faruk Sayın, Esat Cabbar Gözalıcı ile Hacı Karadağ aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlandı.

11 gündür poliste tutuklu bulunan zanlılar, dün teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar zanlı Faruk sayın ve Esat Cabbar Gözalıcı’yı ileride yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Beyoğlu, aynı davada yargılanan Hacı Karadağın ise davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 Bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi ile serbest kalmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların Bostancı- Güzelyurt arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anımsattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların polisi fark etmeleri üzerine zanlı Hacı Karadağ’ın yönetimindeki aracı ile kaçmak isterken polis aracına çarparak durduğunu ve Hacı Karadağ, Esat Cabbar Gözalıcı ve Faruk Sayın’ın polise direnip kaçmak isterken makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi.

Bayram, araçta yolcu olarak bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın tasarrufunda bulundurduğu 600 gram eroini arabadan dışarı atarken suçüstü tespit edildiğini belirtti.

Bayram uyuşturucunun miktarına dikkati çekti

Soruşturma memuru Ahmet Bayram, Narkotik ekiplerinin son günlerde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen miktarlar arasında yarım kilo 100 gram eroinin oldukça yüklü bir miktar olduğuna dikkati çekti.

Bayram, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.