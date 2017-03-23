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Uyuşturucusuz günümüz yok!

Uyuşturucusuz günümüz yok!

Mağusa ve Ercan havalimanında yapılan aramalarda 7 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı

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Mağusa ve Ercan havalimanında yapılan aramalarda 7 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı

ERCAN’DA 2 GRAM

Dün saat 19.30 sıralarında, Ercan Devlet Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan B.A. (E-27)’nin üzerinde 2 gram ağırlığında madde bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı

MAĞUSA’DA 24 GRAM, 6 TUTUKLU

Polis basın bülteninde yer alan habere göre, Mağusa’da yapılan operasyonda 24 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Konuyla ilgili olarak H.Ö. (E-62), O.Ö. (E-56), O.K. (E-54), Ö.S. (K-33), D.Ş. (K-40) ve U.Ö. (E-27) tutuklandı

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