Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Uyuşturucuya af yok
Uyuşturucuya af yok

Uyuşturucuya af yok

Güney Kıbrıs’tan ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

A+A-

Güney Kıbrıs’tan ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam Lefkoşa’da, Lokmacı kara sınır kapısından KKTC'ye giriş yapan J.H.(E-20) üzerinde 28 gram, Ercan’dan ülkeye giriş yapan N.H.’nin (E-22)  tasarrufunda yaklaşık 2, M.E.’nin (E-30) tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.