Uyuşturucuya af yok
Güney Kıbrıs’tan ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
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Güney Kıbrıs’tan ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam Lefkoşa’da, Lokmacı kara sınır kapısından KKTC'ye giriş yapan J.H.(E-20) üzerinde 28 gram, Ercan’dan ülkeye giriş yapan N.H.’nin (E-22) tasarrufunda yaklaşık 2, M.E.’nin (E-30) tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
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