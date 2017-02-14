Uyuşturucuyu yere atmaları fayda etmedi

Nadire Bahadi

Mağusa’da polis kontrolü sırasında 18 yaşlarındaki T. T ile M. Ş isimli iki genç kızın tasarrufunda 6 gram uyuşturucu madde bulundu.

T. T ve M. Ş “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme T. T ile M. Ş aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi emretti.

6 gram uyuşturucu ile yakalandılar

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Kavaz, 12 Şubat tarihinde Mağusa’da bir polis ekibi tarafından tespit edilen T.T’nin polisi görmesi üzerine cebindeki 3 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi yere attığını açıkladı. Zanlı M. Ş-’in ise zanlı T.T’nin yanında bulunmasından dolayı üzerinde arama yapıldığını belirten Kavaz, yapılan aramada zanlı M.Ş’nin de cebinde 2 ayrı kağıda sarılı toplam 3 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Kavaz, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.