Uzaylıya benzemek için 110 ameliyat geçirdi!

California’nın Los Angeles şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Vinny Ohh, ‘cinsiyetsiz bir uzaylıya’ benzemek istediği için yaklaşık 110 estetik operasyon geçirdi.

17 yaşından itibaren estetik operasyonlara 50 bin dolar (yaklaşık 185 bin TL) ödeyen ABD’li makyaj artisti, kendisini ‘ne kadın ne de erkek’ gibi gördüğünü ifade ediyor.

Yarı zamanlı olarak modellik de yapan Ohh; cinsel organını ve göğüs uçlarını aldırarak, göbek deliğini de kapattırmak istiyor.

Kişisel sosyal medya hesabından oldukça ilginç paylaşımlar yapan Ohh, söylediği ilginç sözlerle dış basında oldukça ilgi gördü.