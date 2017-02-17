Üzen görüntüler

Pelin Yükselay

Ülkemiz geneline baktığımızda en büyük eksikliklerimizden biri çocukların çeşitli oyuncaklara binerek keyifli vakit geçirebileceği, ailelerin de gezerek bir şeyler alabileceği, belki oturup bir yemek yiyebileceği lunapark alanlarının olmaması... Başkent Lefkoşa’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Fuar alanı aslında bu ihtiyacı karşılayabilecek alana ve de lunapark için malzemelere sahip.

Ancak fuar alanı sadece Şeker Bayramı, Kurban Bayramı ve Uluslararası Kıbrıs Fuarı günlerinde açık... Bunun yanı sıra Fuar alanı kış aylarında Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile Tarım Hayvancılık-Süt Ürünleri ve İş Makineleri Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Yılın 365 gün 6 saat olduğu düşünüldüğü zaman, toplamda aşağı yukarı sadece 35 gün açık kalan ve insanları ağırlayan fuar alanı neredeyse 330 gün kapalı bir şekilde, üstelik de atıl vaziyette bekliyor. Diyalog muhabirinin objektifine yansıyan kareler herkesi üzüyor.

Stant ve büfeler bir sonraki etkinliği bekliyor

Genellikle Haziran ayında gerçekleşen Uluslararası Kıbrıs Fuarı günleri için kurulan stantlar, aynı şekilde yerlerinde bir yıl sonraki fuar için kurulmayı bekliyor. Bayram günleri ve fuar zamanı yemek ihtiyacını karşılayan büfeler de kapalı bir şekilde açılmak için bir sonraki etkinliğin gelmesini bekliyor.

Çöpler her yerde!

Fuar alanındaki sıkıntı sadece bunlarla sınırlı değil. Fuar zamanı biriken çöpler de atılmak için bir yıl sonrayı beklemek zorunda. Fuar alanının her köşesinde bir çöp yığını görebilmeniz mümkün.

Bunun yanında üzerlerinde sevinçli çocuklar görmeye alışık olduğumuz oyuncaklar da toz-toprak içerisinde, bir sonraki etkinliği bekliyor. Fuar alanı içerisindeki çocuk parkı da yıkık dökük bir şekilde duruyor!

Kapıda bir nöbetçi bile yok!

Fuar alanı önündeki bayrak direklerine de gözümüz takılmıyor değil. Direklerde tek bir bayrak dahi yok! Aynı şekilde fuar alanının kapısı gece-gündüz açık. İsteyen istediği saatte elini kolunu sallayarak alan içerisine girip, istediğini yapıp kaçabiliyor.

Çocuklar ve aileler lunaparklara hasret!

Çocukların lunapark hasreti ile yanıp tutuştuğu ülkemizde böylesine bir alanın fırsata çevrilmemesi herkesi üzüyor. Aileler de güzel kış ve yaz gecelerinde çocuklarıyla beraber gidip güzelce vakit geçirebilecekleri açık alanların hasretini çekiyor.