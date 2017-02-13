Uzmanlar uyarıyor: Kıskanç insanlar Facebook’tan uzak dursun

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Facebook’un insanları mutsuz ettiğine dair yeni bir araştırma daha yapıldı. Kopenhag Üniversitesi’nde yürütülen çalışmaya bin 95 kişi katıldı.



Sonuçlara göre insanlar “Facebook kıskançlığına” tutuluyor ve bu nedenle depresyona eğilim gösteriyorlar.



Facebook’un mutsuz ettiği insanlar bir hafta boyunca sosyal medya kullanmayı bıraktığında ise yaşadıkları hayattan daha fazla tatmin oluyorlar.



Araştırmaya katılan bin 95 kişinin yarısından Facebook alışkanlıklarına aynen devam etmeleri diğer yarısından ise siteye girmekten geri durmaları istendi.



Katılımcıların yüzde 86’sı yaş ortalaması 34 olan ve ortalama 350 Facebook arkadaşı bulunan Danimarkalı kadınlardan oluşuyor.



Çalışmayı yürüten Morten Trombolt, “Her gün milyonlarca saati Facebook’ta geçiriyoruz. Eskisine göre çok daha iyi bağlanıyoruz peki bu bizim iyi hissetmemize de sebep oluyor mu?” sorusunu soruyor. Cevap ise maalesef “hayır.” Hatta sıklıkla Facebook kullanan yani diğerleri hakkında sürekli bu kanaldan bilgi edinen insanların kişisel tatmin duyguları olumsuz yönde etkileniyor.



FACEBOOK’A GİRMEDEN DURAMADILAR

Araştırmanın son gününe gelindiğinde katılımcıların yüzde 13’ünün dayanamayarak Facebook’a girdiği ortaya çıktı. Bunların bir kısmı “acil bir durum” nedeniyle siteye giriş yaptıklarını bir kısmı ise “alışkanlığın sebep olduğu bir kaza” olarak tanımladı. Çalışmayı 888 kişi bitirebildi.



Araştırma boyunca Facebook’a girmesine izin verilenlerin “hayat tatminleri” 10 üzerinden 7.74 olarak belirlendi. Siteye girilmesine izin verilmeyenlerin puanı ise 8.11’e yükselmiş olduğu görüldü.



Yakın zamanda yapılan başka bir araştırma da 19-32 yaş arası sosyal medya kullanıcılarının depresyona yakalanma oranının yükseldiğini ortaya koymuştu.



Facebook, aylık 1.79 milyar aktif kullanıcıya sahip.