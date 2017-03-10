Vali Şahin kazanın sebebi hakkında konuştu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükçekmece'de düşen helikopterle ilgili, "Şu anda başsavcı ve bir savcı burada çalışıyor. Adli Tıp Kurumu ve kaza kırım ekibi de çalışacak. Her yönüyle olay aydınlatılmak üzere çalışılıyor" dedi.

İstanbul Valisi Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve diğer yetkililerle olay yerindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vali Şahin, bugün saat 11.16'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir şirkete ait helikopterin 11.21 sıralarında Büyükçekmece ilçesinin sınırları içinde E-5 karayolu üzerine henüz belirlenemeyen bir sebeple düştüğünü söyledi.

İlk tespitlere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Şahin, "Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar başsavcımız ve başsavcılıkta görevli diğer arkadaşlarla kaza kırım ekibi gerekli incelemeleri yapıyorlar. İncelemelerden sonra elde edilen sonuçlar ve teknik raporlara göre daha kesin bir şekilde açıklama yapacağız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Şahin, kazanın sebebine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, tüm bunların teknik detay olması nedeniyle şu anda bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, ekibin çalışmasının ardından yapacağı belirlemelerle kazanın nedeninin anlaşılacağını kaydetti.

Helikopterin kuleye çarptığı bilgisinin kendilerine de iletildiğini ancak bunun teknik incelemenin ardından netleşeceğini dile getiren Şahin, kaza anında hava durumuna ilişkin bilgilerin de gelecek rapor ve ekibin incelemelerinin ardından belli olacağını söyledi.

Gazetecilerin helikopterde 7 kişinin olduğunu söylemesi üzerine Vali Şahin, "Bizde bilgi 5 kişi ama havalimanına yapmış oldukları deklarasyon ve diğer belgelere bakarak bu kesin sayı da o zaman belli olacak. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu da çalışıyor. Onların da vereceği bilgilerle bütün bunlar netleşecek" diye konuştu.

Şahin, helikopterin Bilecik'e gittiği bilgisi olduğunu dile getirerek, "Şu anda başsavcı ve bir savcı burada çalışıyor. Adli Tıp Kurumu ve kaza kırım ekibi de çalışacak. Her yönüyle olay aydınlatılmak üzere çalışılıyor" ifadesini kullandı.

"HELİKOPTERİN RUTİN BAKIMLARI YAPILMIŞTI"

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da gazetecilerin, "Kazanın televizyon kulesine çarpma sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, ayrıntılar hakkında şu anda bilgilerinin olmadığını ve kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini söyledi.

Helikopterde biri Rusya'daki tesislerin olmak üzere iki yönetici ile Rus müşterilerinin olduğunu ifade eden Eczacıbaşı, "UNICERA Fuarı nedeniyle kendilerini davet etmiştik. 4 misafirimiz vardı. 2 de pilotumuz vardı" dedi.

Eczacıbaşı, helikopterin Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'teki tesislerine gitmek için havalandığını dile getirdi.

Hava şartlarıyla ilgili bilgisinin olmadığını belirten Eczacıbaşı, "Sisli havalarda uçmaya müsait bir helikopter miydi?" sorusu üzerine, "Tam donanımlı bir helikopterdi. Rutin bakımları yapılmıştı." diye konuştu.

Bülent Eczacıbaşı, helikopterdekilerle daha önceden kendisinin değil, yöneticilerin görüştüğünü anlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, helikopterin sis nedeniyle düştüğünü öne sürerek, şunları söyledi:

"Biz de Büyükçekmece'deydik. Anında olay yerine geldik. 7 şehit gözüküyor. 2'si pilot. Eczacıbaşı'na başsağlığı diledik. Acısını paylaşıyoruz. Bütün ulusumuzun acısını paylaşıyoruz. Zor bir süreç. Bir kaza olduğu anlaşılıyor. Ülkemizin başı sağ olsun."