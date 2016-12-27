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  3. Vargas transferinde son viraj!
Vargas transferinde son viraj!

Vargas transferinde son viraj!

Galatasaray'ın istediği Şilili golcü Eduardo Vargas'ın kiralık olarak gelebileceği belirtildi

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Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Hoffenheim'de forma giyen Eduardo Vargas ile anlaşma sağladığı ve transferin her an açıklanabileceği ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakan Vargas’ın, Galatasaray'a sıcak baktığı ve her an tarafların anlaşabileceği öğrenildi.

27 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisinin yaklaşık 7 milyon Euro civarında olduğu, bu yüzden Şilili forvetin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. 

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