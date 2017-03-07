Varlık içinde yokluk

Raif Doğru

Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesinde yolların kötü durumda olduğu, ölümlü kazaların önemli bir kısmının orta refüjlerde korkuluk olmamasından kaynaklandığı, çok sayıda köye su ulaştırılamadığı; hayvancının, çiftçinin, esnafın sıkıntı yaşadığı belirtiliyor ama; diğer yandan Türkiye’nin, KKTC için ayırdığı kaynaklar ‘zamanında proje yapılmadığı için’ kullanılamıyor.

Türkiye Büyükelçiliği tarafından yayımlanan rapora göre; 2016 yılında kullanılmayan ve 2017’ye devredilen para miktarı 675 milyon 254 bin Türk Lirası. Bunun 286 milyon 833 bin lirasını alt yapı projeleri oluşturuyor. Reformları desteklemek için ayrılan 255 milyon liranın da, bu konuda adım atılmaması nedeniyle kullanılmadığı görülüyor.

KKTC halkının refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla KKTC ile varılan anlaşma gereğince 2017 yılında yapılacak yardım miktarının da bir milyar 858 milyon 488 bin TL olacağı belirtiliyor.

Proje bazlı ödeneklere ilişkin detaylara, Protokol metin ve eklerinden ulaşılabilmektedir. Kitabın dijital formatı, www.kei.gov.tr web sayfasında sunulmuştur.