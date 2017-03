Vatandaş gelişmeleri endişeyle izliyor

Özlem Çimendal

Türkiye'de 16 Nisan’da gerçekleşecek Anayasa değişikliği referandumu ve çerçevede Türkiye’de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’a yansımasını Yeni Bakış’a değerlendiren vatandaş, “Türkiye nezle olsa biz hapşırıyoruz” yorumunda bulundu.

Türkiye-Kıbrıs ekseninde ekonomiyi doğrudan etkileyen siyasi ve diplomatik olayların, etkisini her zaman vatandaşın hissettiği görüşünde birleşen sokaktaki insan, hem Kıbrıs’ın hem de Türkiye’nin oldukça karışık bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceği ekonomik bir yapısı olmadığı sürece, dış olaylardan ve dışa bağımlı olmaktan kurtulamayacağını da savunan vatandaş, “Türkiye’nin ekonomisi ne kadar riske girerse biz de aynı şekilde risk altındayız demektir” yorumunda bulundu.

Vatandaş ne dedi?

Gökhan Tayfunlu: “Yaşanan her olay bizi de doğrudan etkiliyor”

“Biz hiçbir zaman kendi ayaklarımızın üzerinde durmadık, bundan sonra da durum böyle giderse, dışa bağımlılığımız devam ederse, hep başkalarının istediği yöne doğru gideceğiz. Ne kendimize has ekonomimiz ne de söz hakkımız var. Bugün Türkiye karışık bir süreçten geçiyor. Türkiye hapşırsa biz hasta oluyoruz. Türkiye dış siyasette oldukça sancılı bir dönem yaşıyor, referandumun da etkisi ile yoğun gündemleri var. Doğal olarak Türkiye’de yaşanan her olay bizi de doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin ekonomisi ne kadar riske girerse biz de aynı şekilde risk altındayız demektir, bazen Türkiye’deki olaylar bizi neden ilgilendirsin diyoruz ancak bu çok yanlış bir algı. Biz Türkiye’ye bağımlıyız, oradaki yaşanan her olay bizi bire bir etkiliyor. Umarım bu karışık süreç en az hasarla atlatılır.”

Ayşe Bulut: “Hem ülkemiz hem de Türkiye sancılı bir dönemden geçiyor”

“Hem ülkemiz hem de Türkiye sancılı bir dönemden geçiyor. Türkiye şu anda tamamen referanduma odaklanmış durumda. Zaman zaman dış ülkelerle bazı diplomatik sürtüşmeler yaşanabiliyor, ancak devleti ilgilendiren konular düşünülerek hareket edilmesi gerekir. Ekonomik açıdan ülke olarak oldukça sıkıntılıyız, kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimiz bir yapımız yok, bize katkı sağlayan Türkiye, orada yaşanan her olumsuzluk ve etkileri bizi de etkiliyor.”

Hüseyin Hurşit: “Siyasi istikrarsızlık her zaman ekonomik sıkıntıları getirir”

“Hollanda’da yaşanan olay hepimizi üzdü. Ancak bir başka ülkede propaganda yapmak olarak bakacak olursak olaya pek haklı olduğumuz söylenemez. Kimse bir başka ülke yetkililerinin kendi ülkesinde destek ya da seçim için siyasi icraatlar yapmasından hoşlanmaz. Bu bizim için de geçerli. Umarım bu huzursuzluklar ve çekişmeler artık son bulur. Siyasi istikrarsızlık her zaman ekonomik sıkıntıları getirir, hem Türkiye’nin hem de bizim daha sağlıklı bir ekonomiye kavuşmamız için istikrar şart.”

Ahmet Yalın: “Vatandaşlar düşünülmeli”

“Türkiye’deki referandum tartışmalarının artık bir an önce mantık çerçevesinde bir kontrole alınması gerekiyor. Bu tartışmalar sadece yurt için de değil, ülke dışında da sıçradı ve bu herkes için zarar veren bir hal almaya başladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara da bakış açılarında değişikliğe neden olabilir. Bir devlet başka devlette yaşamını sürdüren vatandaşlarından da sorumludur.”

Mahmut Aygın: “Bizim ekonomimiz tamamen Türkiye’ye bağımlıdır”

“Bizim ekonomimiz tamamen Türkiye’ye bağımlıdır. Para yollarsa topallamayız, yollamazsa ise kötürüm kalırız. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde duran bir ekonomiye de sahip değiliz, o yüzden Türkiye’de yaşanan her gelişmeden etkilenmemiz gayet normal. Umarım her şey bir an evvel düzelir ve yoluna girer, gerginlik ve kavgaların ne devletlere ne ülkelere ne de insanlara bir faydası vardır.”

Orçun Ersoy: Bağımlı oldukça, etkileneceğiz

“Biz ülke olarak kendimizi yönetemiyoruz, hep dışarıya bağımlı hareket ediyoruz. Bu değişmediği sürece bağımlı olduğumuz neresi varsa, hep onlara göre kendimizi belirlememiz ve etkilenmemiz devam edecek. Bu değişmediği sürece biz de etrafımızda olacak her şeyden etkileneceğiz.”