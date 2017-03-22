“Vatandaş gıda ürünlerine güven duymuyor”

Özlem Çimendal

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel, Devlet Laboratuvarı yandıktan sonra hiçbir gıda ürününün denetiminin yapılmadığına dikkat çekerek bugüne kadar hiçbir yetkilinin laboratuvarın açılması için somut bir tarih vermemesini ise eleştirdi.

Her bireyin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının yasal hakkı olduğun önemle vurgulayan Soyel, vatandaşın ülkedeki gıda ürünlerine büyük bir güvensizlik duyduğunu vurguladı.

Yasa gereği sorumluluğun üreticide olduğunun ancak bu sorumluluğun sadece üreticiye verilecek kadar hafif olmadığının altını çizen Soyel, üreticinin sorumluluğunda olan gıda güvenliğinin kontrolünün, denetiminin ve cezai yaptırımlarla iyileştirilmesinin kontrolünün de devlette olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Naile Soyel, gıda denetimi konusunda KKTC’de yaşanan ciddi eksiklikler olduğunu söyledi. Soyel, hala dünyalı gözüyle geleceğe dönük sistemsel planlar yapılamadığı gibi, her bireyin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması yasal hakkının da devlet tarafından göz ardı edildiğini kaydetti.

“Gıda denetiminde ciddi eksiklikler var”

Gıda denetimi konusunda KKTC’de yaşanan ciddi eksiklikler olduğunu söyleyen Soyel, birini suçlamaktan öte sistemin bozuk yapısının tüm çevrelerce oturulup düşünülmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

“Yanlış politikaların bedelini hepimiz ödüyoruz”

KKTC’de hala dünyalı gözüyle geleceğe dönük sistemsel planlar yapılamamasının eksikliğine dikkat çeken Soyel, “Gıda denetimlerini barındırmayan politikalar nedeniyle şu anda ülkesel olarak bunların bedelini ödüyoruz. Her birimiz birey olarak bunun bedelini ödüyoruz. Bugün hepimiz ekmek, sebze ve tarımsal ürünlerin tümünü tüketiyoruz. Ülkenin siyasetçisi de çalışanı da aynı besini tüketiyor” dedi.

"Sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşma yasal hakkı göz ardı ediliyor"

Her bireyin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasının yasal hak olduğunu da hatırlatan Soyel, ülkede gıda ürünlerinin Devlet Laboratuvarı çalışırken bile şüphe altındayken, şu anki mevcut durumunda ise bu tedirginliğin toplumda ikiye katlandığını ifade etti.

"Vatandaş tedirgin, yetkililer hâlâ tarih vermedi"

Devlet Laboratuvarı yandıktan sonra hiçbir yetkilinin somut bir tarihlendirme dahi vermediğine de dikkat çeken Soyel, vatandaşın yediği gıda ürünlerinin ve tarım ürünlerinin kontrollerinin yapılmamasının herkesi tedirgin ettiğini dile getirdi. Gıda Mühendisleri Odası olarak vatandaşlar gibi aynı endişeyi taşıdıklarını ifade eden Soyel, laboratuvarın bir an önce faaliyete geçerek ülkedeki gıda ürünlerinin denetimlerinin yapılması gerekliliğini vurguladı.

"Market ve pazardaki ürünlere şüphe ile bakılıyor"

Vatandaşın pazardan ya da marketten aldığı ürünlere şüphe ile bakmasının etraflıca düşünülmesi gerektiğine de dikkat çeken Soyel, “Bu durumu ülkece ciddi şekilde düşünmemiz lazım. Vatandaş marketten, pazardan aldığı ürüne şüpheyle bakmamalı. Acilen gıda konusunda bir politika belirlenmeli ve bizim de vatandaş olarak buna sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.

Gıda sektöründe de bir denetim ve yasal dinamiklerin varlığının kaçınılmaz olması gerektiğini savunan Soyel, “Bir ülke nasıl ki Anayasal dinamiklere göre yönetilir ve belirlenirse aynı şeyin gıda sektöründe de olması gerekiyor” dedi.

“Dışarıdan harika görünen bir ürün, ölümcül etki yaratabilir”

Vatandaşların alışveriş yaptıkları gıda ürünlerine şüphe ile bakmalarının yanında üzerlerinde kalıntı aramaya başladığına da değinen Soyel, “Bir gıdanın üzerinde kalıntı olup olmadığının gözle bakılarak anlaşılması teknik olarak çok da mümkün değildir. Kimi zaman gıda dışarıdan çok harika görülür ancak içinde bulunan bazı bakterilerden dolayı ölümcül etki yaratabilir. Ya da hormonlar ya da başka kalıntılar gözle tespit edilemez. O yüzden devletin denetim ayağının oldukça etkili kullanılması gerekiyor” diye konuştu.

“Alternatif başka bir laboratuvar da yok”

KKTC’de şu anda Devlet Laboratuvarı ya da alternatif başka bir laboratuvar olmadığına dikkat çeken Soyel, “Bir kriz planının oluşturulmaması bugün hala kamuoyuna bir açıklama yapılamıyor olması gerçekten hepimizi tedirgin ediyor. Devlet yetkililerinin bir açıklama yaması gerekiyor” diye konuştu.

“Vatandaş gıda ürünlerine güven duymuyor”

Vatandaşın ülkedeki gıda ürünlerine duyduğu güvensizlik nedeniyle kendi başının çaresine bakarak, ürünlerin üzerindeki kalıntılardan ya da kulaktan dolma bilgilerle sonuca gitmeye ve ürünleri kendince inceleyerek alıp almama konusunda karar vermeye çalıştığına işaret eden Soyel, “Bu aslında vatandaşın duyduğu güvensizliğin en açık göstergesidir. Vatandaş haklı mı, haklı bence. Tam da bu noktada devletin kendini gösterebilmesi lazım” dedi.

“Hem üretici hem devlet sorumlu”

Yasa gereği sorumluluğun üreticide olduğunun ancak bu sorumluluğun sadece üreticiye verilecek kadar hafif olmadığının altını çizen Soyel, “Bu sorumluluğu sadece üreticiye vermezsiniz. Evet üretici gıda ürünlerini herkese kapalı ve herkesin erişemeyeceği yerlerde üretir, durmadan üretir. Devlet hiçbir üreticinin başında her ürettiğinin kontrolünü her ürün grubu için yapmaz” ifadelerini kullandı.

“Güvenliğin hiçbir halkasını bozamazsınız”

Üreticinin sorumluluğunda olan gıda güvenliğinin kontrolünün, denetiminin ve cezai yaptırımlarla iyileştirilmesinin kontrolünün devlette olduğuna vurgu yapan Soyel, “Rutin izleme politikası ve cezai yaptırımlar ve zorunlu bazı uygulamaları gündeme getirme, devlet ayağının görevdir. Bu bir zincirdir aslında. Bu zincirinin hiçbir halkasını bozamazsınız” dedi.

“Herkes kendi ülkesinin laboratuvarının güvenilirliğini tercih eder”

Ülkeye giren ithal ürünlerin sertifikalı ve kontrolden geçerek geldiği noktasındaki söylemler de değinen Soyel, “Her ne kadar sorunsuz ve kontrolü yapılmış olarak yurt dışından geliyor olsa da ben kendi ülkemde kontrol yapılmasını her zaman tercih ederim ve güven duyarım” ifadelerini kullandı.