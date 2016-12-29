Vatandaşın umudu piyangoya kaldı

Devrim Demir

Şans Oyunları ve Piyangolar Dairesi’nin büyük ikramiyesini 1 Milyon TL olarak belirlediği Yeni Yıl Özel Çekilişi biletlerine vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Maaşların ödenmesi ile biletçilerin yüzü güldü.

Umutlarını Yeni Yıl Özel Çekilişi’ne bağlayan vatandaş, Devlet Piyangosu ve Milli Piyango biletlerinin birçoğunu tüketti.

Öte yandan, Türkiye Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük ikramiyeyi 60 milyon TL olarak belirlerken, yarım bilete 30 milyon TL, çeyreğe ise 15 Milyon TL veriyor.

Vatandaşın bilet çılgınlığı ise piyango bileti satıcılarına yaradı. Bilet satıcıları, bu yıl vatandaşın büyük çoğunluğunun, Devlet Piyangosu biletlerinin daha hızlı tükendiğini söyledi.

Devlet Piyangosu’nun ikramiyeleri

Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi’nde ise büyük ikramiye 1 milyon TL.

Devlet Piyangosu, bu yıl ilk kez yılbaşı özel çekilişinde amortinin yanı sıra 2 rakam ikramiyesi verecek.

Yılbaşında ikinci ikramiye 200 bin, üçüncü ikramiye 100 bin, dördüncü ikramiye 50 bin, beşinci ikramiye olarak 25 bin, altıncı ikramiye 10 bin ve yedinci ikramiye 5 bin TL olacak.

Piyangocular ne dedi?

Serhan Kumru: Özellikle 13. Maaşların ödenmesi ile satışlarımız farkla arttı. Devlet Piyangosu, Milli Piyangoya göre daha çok satıldı.

Hüseyin Vural Ateşcan: Her yeni yıl olduğu gibi umudunu piyangoya bağlayanlar bu yılda biletlere ilgi gösterdi. 13. Maaşların ödenmesi ile birlikte, satışlarımızda da artış oldu. Hem Devlet hem de Milli Piyango biletleri hızla tükenmekte.

Cengiz Hüseyin Hakat: Piyango biletlerine vatandaş ilgi gösterdi. Satışlarımız hızla devam ediyor. 13. Maaşların ve devletten maaş alanların ödemesi ile biletler satılmakta.

Hasan Okur: Geçtiğimiz yıla göre 13. Maaşlar bu yıl erken ödendi. Satışlarımız bu yıl iyi gitti, devletten maaş alanların ödenmesi ile satışlar daha da canlandı. Yeni yıla özel biletlerimizi azalttık, Cumaya kadar elimizde bitecek diye tahmin ediyoruz.