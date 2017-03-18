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Vatanseverler Dayanışma Derneği, 18 Mart Şehitleri dolayısıyla mesaj yayımladı

Vatanseverler Dayanışma Derneği, 18 Mart Şehitleri dolayısıyla mesaj yayımladı

KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek genel başkanı Uğur Güler imzalı mesajda, “KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak büyük Türk Milleti’nin bağımsızlığı uğruna her türlü engelin üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtı olan ve milletimizi küllerinden doğuran Çanakkale Zaferi’nin 102. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile 1963 yılından 1974 yılına kadar vatanını korumak uğruna şehit düşen mücahitlerimizi sevgi ve minnet ile anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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