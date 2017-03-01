Veleddin Hüdan anısına Alagadi Off Road Yarışması Pazar günü yapılacak

Gözde Süreç Sarı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile işbirliğinde “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile 5 Mart Pazar günü saat 10.00’da Veleddin Hüdan anısına Alagadi Off Road Yarışması düzenliyor.

Yarışma, gençlerin hız tutkularını bilinçsizce kullanıp çıkışı olmayan yollara ve dönüşü olmayan noktalara girmemelerine dikkat çekmek ve hız tutkularını doğru yerlerde ve tüm dünyada olduğu gibi kurallar çerçevesinde kullanmalarına olanak yaratmak amacı taşıyor.

Etkinlik, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox, Dance FM ve Enerji FM’in desteği ile gerçekleştirilecek.

“Veleddin Hüdan Alagadi Off Road Yarışması”nı tanıtmak amacıyla bugün KTSYD’de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği Başkanı Hasan Kofalı, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği Basın Sorumlusu Hulus Eren, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topçu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Güven Sigorta temsilcisi Çağan Kubilay birer konuşma yaptı.

KARAOKÇU

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu sorununun pençesine düşen genç ve ergenlerin tedavi edilerek, topluma yeniden kazandırılması yönündeki çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklara hiç bulaşmaması için de birçok çalışma ortaya koyduklarını dile getirdi.

Karaokçu, “Farkındalık ve bilinç düzeyimiz yükseldiği oranda uyuşturucuya karşı koruma zırhımızı güçlendirebileceğimiz ilkesi ile hareket eden komisyonumuzun mücadelesine, her alanda destek veren birey, kurum, kuruluş sayısının artması toplumumuzun geleceği adına bizi mutlu etmektedir” diye konuştu.

Karaokçu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Gençlerin hız tutkularını bilinçsizce kullanıp çıkışı olmayan yollara ve dönüşü olmayan noktalara girmemelerine dikkat çekmek ve hız tutkunlarını doğru yerlerde ve tüm dünyada olduğu gibi kurallar çerçevesinde kullanmalarına olanak yaratmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Karaokçu, hiçbir gencin kötü alışkanlıklara sürüklenerek, çıkışı olmayan yollara girmesini istemediklerini kaydetti.

Ülkede gençleri yönlendirebilecekleri birçok spor alanı olduğunu söyleyen Karaokçu, her gencin sevdiği ve başarılı olabileceği bir spor dalı bulunduğunu kaydetti.

KOFALI

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği Başkanı Hasan Kofalı, hız tutkunlarının hızı yollarda değil, parkurlarda yapmaları prensibini benimsediklerini söyleyerek, gençlerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Kofalı, yarışmanın temel prensiplerinin de bunlar olduğunu dile getirerek, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

EREN

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği Basın Sorumlusu Hulus Eren, merhum Veleddin Hüdan’ın parkurun yapımına çok emek verdiğini dolayısıyla bu etaba anısının yaşatılması adına isminin verildiğini söyledi.

Yarışmanın “Bu yolun çıkışı var” sloganı ile düzenleneceğini dile getiren Eren, gençlerin hız tutkularını bilinçsizce kullanarak, dönüşü olmayan yollara girmemeleri ve hızı kurallar içinde yapmalarına olanak vermek istediklerini kaydetti.

Eren, dört kategoride yapılacak yarışmanın detayları ile ilgili bilgi verdi.

TOPÇU

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topçu, yarışmada pilot ve seyirci güvenliğini ön planda tuttuklarını, özenle ve en iyi şekilde güvenliği sağlayacaklarını belirtti.

Yarışmanın amacının gençlerin yollarda değil, pistlerde hız yapması olduğuna işaret eden Topçu, ailelere hıza ilgi duyan çocukları karting ile tanıştırmaları önerisinde bulundu.

OBEN

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, uyuşturucu ve süratin ülkenin iki kanayan yarası olduğunu söyleyerek, “Bu yolun çıkışı var” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Ailelerin uyuşturucu konusunda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Oben, bu yönde çalışmalar yapan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

KUBİLAY

Güven Sigorta temsilcisi Çağan Kubilay, gençlerin yollarda değil, pistlerde stres atmalarından yana olduklarını söyleyerek, sigorta şirketi olarak otomobil sporlarına gönül verdiklerini kaydetti.

Kubilay, tüm halkı yarışı izlemeye davet etti.