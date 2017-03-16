Vergas rüşvet aldığını itiraf etti

Baf eski Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın, atıkların depolanması alanlarıyla (HİTA) ilgili 300 bin Euro rüşvet aldığını itiraf ettiği bildirildi.

Baf kanalizasyon sistemiyle ilgili skandala (SAPA) da adı karışan Vergas, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fileleftheros gazetesi, HİTA ile ilgili 4 ayrı suçtan da yargılanan Vergas’ın Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının dünkü duruşmasında, rüşvet aldığını itiraf ettiğini yazdı.

Haberde, davanın 8 Mayıs’ta yeniden görüleceği belirtildi.