Vergas rüşvet aldığını itiraf etti
Baf eski Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın, atıkların depolanması alanlarıyla (HİTA) ilgili 300 bin Euro rüşvet aldığını itiraf ettiği bildirildi.
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Baf eski Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın, atıkların depolanması alanlarıyla (HİTA) ilgili 300 bin Euro rüşvet aldığını itiraf ettiği bildirildi.
Baf kanalizasyon sistemiyle ilgili skandala (SAPA) da adı karışan Vergas, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Fileleftheros gazetesi, HİTA ile ilgili 4 ayrı suçtan da yargılanan Vergas’ın Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının dünkü duruşmasında, rüşvet aldığını itiraf ettiğini yazdı.
Haberde, davanın 8 Mayıs’ta yeniden görüleceği belirtildi.
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