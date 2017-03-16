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Vergas rüşvet aldığını itiraf etti

Vergas rüşvet aldığını itiraf etti

Baf eski Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın, atıkların depolanması alanlarıyla (HİTA) ilgili 300 bin Euro rüşvet aldığını itiraf ettiği bildirildi.

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Baf eski Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın, atıkların depolanması alanlarıyla (HİTA) ilgili 300 bin Euro rüşvet aldığını itiraf ettiği bildirildi.

Baf kanalizasyon sistemiyle ilgili skandala (SAPA) da adı karışan Vergas, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fileleftheros gazetesi, HİTA ile ilgili 4 ayrı suçtan da yargılanan Vergas’ın Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının dünkü duruşmasında, rüşvet aldığını itiraf ettiğini yazdı.

Haberde, davanın 8 Mayıs’ta yeniden görüleceği belirtildi.

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