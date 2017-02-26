"Vergileri topluyor, köye uğramıyor"

Özlem Çimendal / Deniz Abidin

Lapta’ya bağlı Tepebaşı köyü sakinleri vergileri düzenli hatta faiziyle alan Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un köye hiçbir yatırım yapmadığını savundu. Seçim dönemi verilen sözlerin hiçbirinin tutulmamasından dolayı oldukça öfkeli olan Tepebaşılılar, köyün kötü halini göstererek, “Binalar yıkılmaya yüz tuttu, muhtarlık binası 6 yıl önce yıkıldı kimse ilgilenmiyor, altyapı berbat” diye isyan etti.

Tepebaşı Muhtarı Necati Kararlı:“Muhtarlık binası 6 yıl önce yıkıldı umursayan yok”

“Köyün binalarının hali içler acısı. Belediyenin ilgisizliği artık köylünün canına tak dedi. Muhtarlık binası 6 yıl önce yıkıldı, gelip ilgilenen yok. Köy harabeye döndü. İşlemleri kendi evimde yapıyorum. Köyün altyapısı çökmüş durumda, güya gelip düzeltmeye çalıştılar eskisinden daha beter oldu. Bina Eski Eserler kapsamına girdiği için kimse dokunmuyor. 150 bin TL masraf çıkardılar binanın tamiri için ama kimse kılını kıpırdatmadı. Köyde dışarı çıktığınızda yıkık binalar, bozuk yollar karşılıyor sizi, terk edilmiş savaştan yeni çıkmış bir köy gibi hissediyoruz kendimizi. Köy yıkılıyor el atan yok, vergileri toplamak için köye yeni prefabrik vezne dikiyor belediye başkanı şaka gibi gerçekten.”

Köylü ne dedi?

Hayri Türe:“Namsoy sadece vergi topluyor, yatırım yapmıyor”

“Köyümüz her geçen gün biraz daha boşalıyor. Köy oldukça bakımsız. Belediye başkanı Fuat Namsoy söz verdiği hiçbir şeyi yapmıyor. Köyün içindeki eski yapıların birçoğu ya yıkılıyor ya da yıkılmaya yüz tuttu ama belediye başkanının umurunda bile değil. Yıllardır köyün canlanması için ne kırsal kesim arsası verildi ne de imara açılma izni verildi. Köye gösterilen ilgisizlik nedeniyle de gençler artık bu köyde yaşamak istemiyor. Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy köyden sadece vergi topluyor ancak bir gelişme göremiyoruz. Söz verilen hiçbir şey yapılmadı. Bugün Dipkarpaz’a su ulaştı ancak barajın yanındaki Tepebaşına su verilmiyor. Satın aldığımız suyu da kat be kat fazla ödeyerek alıyoruz. Köyden alınan vergiler ateş pahasıyken verilen hizmet sıfır. Seçim dönemi verilen vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Belediye başkanı köyle hiç ilgilenmiyor ama vergileri çatır çatır alıyor ama köye uğramıyor.”

“Önce yollarda madde kullananları denetlesinler”

“Köyün yolları köstebek yuvası gibi. Altyapı yok, ilgi-alaka yok. Yollara altyapıya yatırım yapılmazken, trafikte günü kurtarma adına önlemler alınıyor. Şimdi de 65 yaş sınırı getiriliyor, önce trafikte madde kullanan ve alkollü araç kullananların önlemini alsınlar sonra 65 yaşındakilerin araç kullanıp kullanmamasını sorgulasınlar.”

“Türkiye’den alınan hibeler nereye gidiyor”

“Türkiye’den sürekli hibe adı altında para alınıyor, nereye gidiyor bu paralar. Maliyeye gittiğimizde sıra bulamıyoruz para yatırmaya nereye gidiyor bu toplanan vergiler gerçekten çok merak ediyoruz.”

“Köyün karakol ve sağlık ocağını kapatıyorlar”

Köyümüzde bulunan Çamlıbel Karakolu’nu da kapatıyorlar şimdi, Lapta ile birleştirilmesi isteniyormuş, buradaki insanlar ne olacak. Belediye zaten ilgi göstermiyor ki, Lapta’dan buraya el uzatsınlar. Bir sağlık ocağımız vardı bir doktorun arada uğradığı onu da kapacaklarmış. Köyde hiçbir şey bırakmadıkları gibi verilen sözlerin de hiçbiri tutulmadı.”

Salman Demir:“Sadece seçim döneminde uğruyorlar”

“Siyasiler köye sadece seçim dönemi geliyor. Köye gösterilen ilgisizlik nedeniyle gençler artık köyü terk etmeye başladı. Köyümüzde kışın hayvancılık yazın da bahçe, tarla işleriyle uğraşılıyor ağırlıklı olarak. Kendi halinde bir köyüz.”

Mustafa Akkuş:“Vergiyi alıyorlar Lapta’ya yatırıyorlar”

“Köy için verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Çocuk parkı yapılacağı söylendi, sadece lafta kaldı. Gençlerin bile bir araya gelebileceği düzgün bir çatı yok, ne yapsınlar köyde hepsi kaçıyor. Gün geçtikçe daha da viraneye dönüyor köyümüz. Vergilerimizi aksatmadan yüksek yüksek ödüyoruz ancak bize hiçbir dönüşümü yok. Bütün paralar Lapta’ya yatırılıyor, bizi ne arayan ne soran var. Köylünün uğraşı hayvancılık ve tarım ama maalesef onlar da battı. Köyde hem işsizlik hem de ilgisizlikten dolayı sorunlar var. Altyapı yok, binalar yıkılıyor kimsenin umurunda değil. Köylüyü bir tek seçim dönemi hatırlıyorlar.”

Halil Ünveren:“Tonu 6 TL’den su alıyoruz”

“Köyün en büyük sorunlarından biri suyun çok pahalı olması. Baraj dibimizde ancak proje içerisinde bizim köy yok. Suya ödediğimiz para zorumuza gidiyor. Tonu 6 TL’den su alıyoruz. Tepebaşı en verimli topraklardan biri, buraya kaliteli su verilse ülkeye katkısı da çok büyük olacak ama yanı başımızdaki suyu bize vermiyorlar. Belediye para toplamaya gelince topluyor ancak köyün hali içler acısı. Köyde bulunan hükümet binaları yıkılıyor, muhtarlık binasının hali içler acısı. Köye yabancı geldiğinde utanıyoruz, köyün harap halinden.”

Akan Özgünbaş:“Bir kulüp vardı şimdi hali içler acısı”

“Biz gençlerin vakit geçirebileceği hiçbir yer yok. Köyde dışarı çıktığımızda oturacağımız vakit geçirebileceğimiz bir kulüp bile yok. Bir futbol kulübümüz vardı biraz spor yapardık şimdi hali içler acısı harabe durumda.”

Ahmet Ozan:“Su verilmiyor”

“Köyde ağırlıklı olarak sulu ziraatla uğraşıyoruz. Doğal afetler nedeniyle yer altında da su kalmadı. Baraja yakın köylerden biriyken ve suyun en masrafsız ulaşacağı bölgeyken, köye tonu 6 TL’den su satılması kabul edilemez. Topraklarımız çok verimli ama tarlaları ekemiyoruz. Üretemiyoruz.”