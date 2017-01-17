Veteriner Dairesi hayvancıları ağırladı

Avrupa Birliği’nin (AB) teknik ve mali desteği ile yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi kapsamında gelişmeleri paylaşmak ve genişletilen laboratuvar olanaklarını yerinde inceleyebilmek adına Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ile Genel Sekreter Adil Onalt’ı kabul etti. Ziyarette AB Teknik Destek Projesi Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas ile proje uzmanları da hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında öncelikle laboratuvarları gezen ve bilgi alan heyet ardından yapılan görüşmede projenin detaylarını paylaştı. Gelişmeler hakkında bilgi aktaran Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben; “Projemizi başlattığımız günden beri hayvan üreticilerimiz ile iyi bir iletişim kurmak adına bölgelerimizde çiftlik ziyaretleri yaptık, bilgilendirme toplantılarımızda düzenli olarak kendileri ile bir araya geldik ve gelişmeleri sistemli bir şekilde kendilerine ilettik. Kurduğumuz iletişimimizi daha da derinleştirmek için çalışmalarımızı çeşitlendireceğiz” dedi.

“HASTALIK SINIR DA SİYASET DE TANIMAZ”

Veteriner Dairesi’nin gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getiren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ise sözlerine şöyle devam etti:

“Veteriner Dairesi’nin gelişimini görmek beni memnun etti. Biz üreticiler olarak, önceden yaşanan sıkıntıların bedelini bugün dahi ödüyoruz ama şu aşamada soru işaretlerimiz oldukça azaldı. Veteriner Dairesi’nin şeffaflık ilkesi bize olumlu yansıyor. Veteriner Dairesi Müdürü Sayın Ataben, alınan numunelerin sonuçlarına dair raporları haftalık olarak bizimle paylaşılıyor. Taleplerimizi de sıkıtılarımızı da aynı hassasiyetle dikkate alan bir Veteriner Dairesi ile iletişim içinde olmak bizi motive ediyor. Şu anda mevcut hayvanların yüzde 30’undan numune alındı ve bu aşamada kadar ilk kez bu denli az şikayetle karşı karşıyayız. Üreticilerin kendini mutlu ve güvende hissettiği bir proje başarıya ulaşabilir.

Hastalıklar sınır da siyeset de tanımaz. Bu proje sayesinde oluşturulacak sistem ile süreklilik sağlanacak ve sıkıntıların üstesinden gelinebilecek.”

Görüşmede deneyimlerini aktaran AB Teknik Destek Projesi Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas ise, buradaki aile ortamından çok etkilendiğini ve Veteriner Dairesi ile üreticiler arasındaki güçlü iletişimin sürece yansımasının olumlu olduğunu belirtti.