Veysi Kaynak: "Askerimiz başörtülü komutana selam duracak"

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde 27 Nisan 2007'de yayınlanan e-muhtıra sonrası yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine değinen Veysi Kaynak, şöyle konuştu:

'CUMHURBAŞKANI SEÇEMEZSİNİZ DEDİLER'

"AK Parti'nin o tarihte zannediyorum 357 milletvekili vardı. 357 milletvekiline siz, 'Asla Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Nasıl söylediler? Anayasa Mahkemesi'ni alet ederek. Bir yandan milletin seçtiği 357 milletvekili var, bir yandan da 9 kişilik, 11 kişilik her neyse bir Anayasa Mahkemesi var. Milletin iradesinin, milletin meclisinin üzerine konulmuş bir vesayet organı var. Ve o zaman 'e-muhtıra' diye bildiğimiz 27 Nisan'da, o gece Genelkurmay'ın sitesinden ültimatom yayınlarlarken, söyledikleri şuydu; 'Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır.

'10 SENE SONRA…'

TSK'daki başörtüsü serbestisine ilişkin konuşan Kaynak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı Cumhurbaşkanının eşi başörtülü ise, benim askerim eşi başörtülü komutana selam durmaz' dediler. Siz öyle bir milletsiniz ki 'Eşi başörtülü Cumhurbaşkanına selam durmaz' diyenler, bugün 28 Şubat'ta hanımefendilerin başı örtülü başı açık asker olmasının, komutan olmasının, harp pilotu olmasının önünü açan bir düzenlemeye şahit oldular. Şimdi Allah'a hamdolsun 10 sene sonra kendisi, başörtülü bir komutana selam duracaktır bizim askerimiz; hem de şerefle, gururla, onurla."