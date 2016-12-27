Video hakem sistemi uygulanmalı mı?

Ersun Yanal (Trabzonspor Teknik Direktörü):

"Video uygulamasına, oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. Saha içinde rakip görüp saha içinde mücadele etmeliyiz. Saha dışında kural dışı mücadeleden vazgeçmeliyiz. Bu bir oyun ve eğlence. Bunu kabul edip daha da geliştirmeliyiz. Müşteri profilini değiştirmeliyiz. Eşiniz, çocuklarınızla buraya gelir misiniz? Bunu yapmalıyız. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, gibi bir takım küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı buluyorum."

Dick Advocaat (Fenerbahçe Teknik Direktörü):

"İyi olur. Yardımı, katkısı olabilecek her şey iyi olur, çünkü hakem olmak zor bir iş."

Ümit Özat (Gençlerbirliği Teknik Direktörü)

"Video hakem uygulaması mutlaka gelmeli ama kriteri olmalı. Kriterleri iyi oturtmak lazım. Bana göre ofsayt için uygulanmamalı. Elle oynanan pozisyonlar veya agresif davranışlar için uygulanmalı. Gelmesiyle beraber kriterlerin olması lazım. Örneğin teniste 3 itiraz hakkı var. Eğer itiraz doğruysa 3 hakkı devam ediyor. Bir maç içinde böyle pozisyon binde bir oluyor ama belli itiraz hakkı olmalı. Her şeyi durdurarak bakarsak, futbol futboldan çıkar. Bu kadar büyük rantın içinde, takımlar puan ya da puanlarla, gol ya da gollerle küme düşüyor."

Hamza Hamzaoğlu (Bursaspor Teknik Direktörü)

"Doğru bir şekilde oturtulursa yararlı olabilir. Hatalar en aza indirgenir. Dışarıdan başka bir hakem, izledikten sonra kulaklıkla hakeme bildirebilir. Çok daha kısa sürede yapılabilir ancak futbolun ruhunu öldürmemek lazım. Hata, futbolun içinde olan bir unsur, futbol hatalarıyla güzel."

Rıza Çalımbay (Antalyaspor Teknik Direktörü)

"Önce bir bakmak, denemek lazım. Belli bir süre sonra başlamak lazım. Neticede hakemler insan, bazı pozisyonları kaçırabiliyor. Geçen sene Kasımpaşa'da çok yaşadım. En az 15 puanımız hakem hatalarından gitti ama ben bilerek yaptıklarını sanmıyorum. Çözüm olacaksa, bir faydası olacaksa olabilir. Daha önce 4. hakem koydular, olmadı, kaldırdılar. Belki onu da kurup tekrar kaldıracaklar."

Jan Olde Riekerink (Galatasaray Teknik Direktörü)

"Önemli olan, izleyenler için futbolu çekici hale getirmek. Bu amaçla da birçok kural tartışılıyor. Ofsayt kuralının kaldırılması da tartışıldı. Mutlaka hakemlerin işi çok zor. Videohakem uygulaması başlatılırsa, bu onların da çok faydasına olacaktır. Her şeye rağmen, oyunun çekiciliğini, akıcılığını kaybetmemek lazım. Eğer bunu etkilemeyecekse, videohakem uygulamasına geçilebilir. Bildiğim kadarıyla buz hokeyinde böyle bir uygulama var. Her takım maç içinde 2 kez hakeme başvurup verilen kararla ilgili görüntülere bakabiliyor. Futbolda da olabilir. En yakın örneği, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçımızda rakibin attığı gol 3 metre ofsayttı. Böyle bir uygulama olsaydı, video hakemiçin başvurabilirdik."

Hüseyin Kalpar (Alanyaspor Teknik Direktörü)

"Futbola katkı sağlayacak her şeye olumlu bakarım. Tabii ki bunun ön çalışmalarının yapılması gerekir. İleriye dönük bu tip çalışmalar olabilir. Önemli olan futbola fayda sağlanması."

Ertuğrul Seçme (Kayserispor Teknik Sorumlusu)

"Futbolun güzelliği kaybolur. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler, yanlış görmüş olabilirler. Futbol video hakem olmadan oynanırsa bence daha güzel olur."

Igor Tudor (Karabükspor Teknik Direktörü)

"Bu tarz hakemler için çok iyi olacak.

Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor Teknik Direktörü)

"Video hakem uygulamasını çok merak ediyorum. Bu maçta tartışılacak 3 penaltı pozisyonu var. Demek ki; ihtiyaç var. Hakem daha sağlıklı görebilir. Biz bazen analiz yaparken aynı pozisyonu 4-5 kez çevirip izliyoruz. Tartışıyorsun, karar veriyorsun. Yetkililerin bunu ele alması gerekiyor."

Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor Teknik Direktörü)

"Futbolun ruhuna aykırı görüyorum. Kim ne zaman hangi kararı vererek videoyu oynatacak? Süre kaybı ve konsantrasyon kaybı. Ayakla taç da gündeme gelmişti ama futbolun hızını ve konsantrasyonunu kestiği için vazgeçilmişti. Bence hakemlerin özgür görüşü ile oyunu doğal hale getirmeliyiz. Belki gol çizgisi konusunda uygulanabilir. Penaltı pozisyonu olunca durdur, bak. Bence bu futbolun ruhunu bozacak gibi ve pek sıcak bakmıyorum."

Abdullah Avcı (Başakşehir Teknik Direktörü)

"Video hakem uygulaması nostalji olarak bakıldığında sanki futbolun doğasını bozuyor gibi gözüküyor ama bugünkü gerçeklerle bakıldığında sanki futbolun içinde olması gereken bir durum gibi duruyor. Teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği, futbol ekonomisinin bu kadar büyüdüğü durumda bunlar zaman içinde mutlaka kullanılacak. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. FIFA ve UEFA'nın vereceği bir karar. Bu bir süreçtir. FIFA ve UEFA tarafından denemesi yapılacak ve bu uygulama testten geçecektir."

İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor Teknik Direktörü)

"Hakemlerin de daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Video hakem uygulaması, oyunu biraz daha soğutur. Oyuncular arasında bir anket yapılsa olumsuz düşünce çok çıkar. Saha içinde oyuncu tarafından baktığımızda video uygulamasını değerlendirmek için en az iki dakika duracak. Oyuncular için doğru olmayacağını düşünüyorum. Basketbolda olabilir, futbolda olumsuz olarak değerlendiriyorum."

Şenol Güneş (Beşiktaş Teknik Direktörü)

"Sistem kullanılabilir"

Kemal Özdeş (Kasımpaşa Teknik Direktörü)

"Bu hafta oynanan Medipol Başakşehir-Adanaspor maçıyla ilgili düşünürsek bence de olmasında fayda var."

Kaynak: Al Jazeera ve AA