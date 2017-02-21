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  3. Vietnam’da güldüren protesto

Vietnam’da güldüren protesto

Vietnam'da oynanan bir maçta futbolcuların hakemi protestosu uzun yıllar konuşulacak cinsten.

Vietnam’da oynanan mücadelede penaltı kararına sinirlenen takımın protestosu sosyal medyaya damga vurdu. Maç 2-2 devam ederken hakemin verdiği penaltı kararına sinirlenen futbolcular görülmemiş bir şey yaptı. Önce penaltı atılırken kaleci arkasını döndü ve topa müdahale etmedi. Ardından gelen 2 pozisyona da karışmayan futbolcular tam 3 gol yedi.

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