Virajı alamadı

Onur Ulağ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu arasında dün saat 20.45 sıralarında meydana gelen kazada can kaybı yaşanmadı. Kaza, Hatun Taştekin’in; yönetimindeki GK 609 plakalı araçla Lefkoşa'dan Güzelyurt istikametine doğru seyrederken sola meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkmasıyla gerçekleşti.

Taştekin, narenciye bahçesini çevreleyen tel örgüler ve beton direklere çarparak durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsünün yanı sıra, araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Taştekin, Hüseyin Taştekin ve Ceyda Taştekin olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan ilk tetkiklerinin ardından müşahede altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.