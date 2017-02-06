Volkan Demirel: "Neden bu kadar tepki görüyorum?"

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Volkan Demirel "Ben hiçbir şey yapmadım bugün. Ama neden bu kadar tepki görüyorum? Ne ayılığımız kalıyor ne başka bir şey. Soyunma odasına girerken burada dalaşıyoruz. Olayları buraya getirenler başkaları. Daha sonra bunlar hakkında konuşacağım. Ama şu an zamanı değil. Bu olayları buraya kadar getirenlerin altını kazımak lazım" dedi.

Van Persie: Net bir kırmızı karttı.

Maçın en çok konuşulan adamı Van Persie de kırmızı karttan sonra oyunun hakimiyetini aldıklarını söyledi. Hollandalı futbolcu, Tosic'in kırmızı kart gördüğüm pozisyon hakkında da "Ben kendime alan oluşturmaya çalışıyordum. O da engellemeye çalışıyordu. O itiş kakışa farklı tepki verdi. Net bir kırmızı karttı. Soyunma odasına giderken bağrılaşmalar oluyordu. Ama beni ilgilendirmiyordu. Bunlar olabilir" ifadesini kullandı.

Soyunma odasına giderken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile de tartışan Fenerbahçeli Kjaer "Van Persie ve takım stadın antipatisine sebep olmuş olabilir. Şenol Güneş onunla konuşurken Robin'in önüne geçtim. Sonrasında o bana Türkçe bir şeyler söyledi. Ne dediğini anlamadım. Benim amacım saygısızlık değildi. Şenol Güneş'le yaşadığımız şey maçın bir parçası. Maçtan sonra ona elimi uzattım ama karşılık vermedi. Tercihi buysa bir şey diyemem" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Al Jazeera