Volkan Demirel savcıya ifade verdi: Pişmanım

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçında yaptırdığı tezahürat nedeniyle savcılığa verdiği ifadede pişman olduğunu söyledi.

THY Avrupa Ligi'nde 26 Ocak'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendiği maç sonrası saha içinde basketbolcularla tribüne içinde "k....." ifadesinin yer aldığı tezahürat yaptıran Volkan Demirel hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine Dair Kanun kapsamında savcılık soruşturma başlattı.

Savcıya ifade veren Volkan Demirel, "Bu tezahüratın suç olduğunu bilseydim, bu şekilde davranmazdım. Sürekli idman ve maça çıkıyorum, seyirden men cezası alırsam, hem ben hem de kulübüm mağdur oluruz. Çok pişmanım" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Euroleague'deki Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank maçını Ülker Arena'da izlemiş ve maç sonunda saha ortasında yaptırdığı tezahürat olay olmuştu.