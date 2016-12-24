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Volkan Şen formasına kavuşuyor

Volkan Şen formasına kavuşuyor

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la yapacağı maçta van Persie'nin yokluğunda ileri uçta Volkan Şen'in forma giymesi bekleniyor

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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, hücumda Volkan Şen kozunu kullanacak.

Robin van Persie, Gençlerbirliği maçının 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kontrollerde ciddi bir sorunu olmadığı tespit edilse de bu haftaki hiçbir idmanda takımla çalışamamıştı.

Fanatik'in haberine göre; Dick Advocaat, bugün takıma katılması beklenmesine rağmen vatandaşını Trabzon’da yedek kulübesinde oturtmayı planlıyor.

Hollandalı golcü, Advocaat’ın yedek kuvveti olacak. Onun yokluğunda, ileri uçta Moussa Sow ve Jeremain Lens ile birlikte Volkan Şen’in oynaması bekleniyor.

Hollandalı teknik adamın forvet arkasında ise tercihini yine Alper’den yana kullanıp Aatif’i yedek oturtması bekleniyor.

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