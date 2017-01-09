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Volkana tırmanan dağcılar donarak öldü

Volkana tırmanan dağcılar donarak öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Acatenango volkanına tırmanan 3 dağcı donarak hayatını kaybetti.

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Acatenango volkanına tırmanan 3 dağcı donarak hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Komitesi Başkanı Sergio Cabanas, volkana tırmanan 23 yaşındaki erkek ile 19 ve 21 yaşlarındaki 2 kadın dağcının donarak yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililerin dağın zirvesinden gelen cep telefonu çağrısıyla harekete geçtiğini belirten Cabanas, bölgede mahsur kalan 4 dağcıya ulaşıldığını, dağcıların tedavi altına alındığını ifade etti.

Yetkililer, bölgede birkaç gün daha devam etmesi beklenen soğuk hava nedeniyle vatandaşlara volkana tırmanmamaları uyarısında bulunulduğunu kaydetti.

Guatemala City'in batısında bulunan 3 bin 976 metre yüksekliğindeki Acatenango volkanı, bölgenin başlıca turistik mekanlarından biri olarak biliniyor.

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