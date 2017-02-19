Votka şişesiyle vurdu

Çiğdem Aydın

Başkent Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısında içkili alem yapan 6 kişi, kendilerine yan baktıkları iddiasıyla 3 gencin üzerine saldırdı.

Arasta bölgesinde önceki gün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili altı kişiden üçü tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kenan Harun Özdemir, zanlılar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek’in henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile birlikte Lefkoşa’da Arasta bölgesinde içki içtikleri esnada yanlarından geçen Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a kendilerine yan bakıp laf söyledikleri iddiası ile saldırarak darp ettiklerini söyledi.

Orhan Kürşad’ın yüzüne şişe ile vurdular

Polis zanlıların Orhan Kürşad’ın yüzüne votka şişesi ile vurduğunu ve yüzünde kesikler oluşmasına ve ağır bedensel zarar oluşmasına sebep olduklarını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde ilk etap huzurda bulunan zanlıların tespit edilerek tutuklandığını diğer üç zanlının da henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis meselenin çok ciddi bir mesele olup aranan şahıslarında bulunduğunu göz önünde tutarak ilk etap da 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.